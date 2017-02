Los agentes de la propiedad piden exención fiscal de la ganancia patrimonial en la futura venta de un piso si se pone en alquiler

al contrario...a los bienes raíces deben subirles muchísimo la carga tributaria, como hacen los yankees, no se puede atesorar inmuebles con inversiones millonarias A COSTE ERO FISCAL, no se puede aumentar el mercado de alquiler por altruimso, NO mas bien el camino es que el que quiera atesorar bienes que los COSTEE y si no puede permitírselo lo sacara al mercado a buen precio económico...listillos los api...jejej