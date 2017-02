Urbanismo de bloqueo: Madrid tiene paralizadas unas 60.000 viviendas

Las restricciones aumentaron los precios en las poblaciones limítrofes

El plan general de ordenación urbana es la carta magna del urbanismo de una ciudad con un programa de mínimos donde se sientan las bases de crecimiento, presente y futuro. Para seguir adelante con esta carta debemos ser flexibles, contemplar la alternancia del Gobierno y aplicar modificaciones sin echar por tierra lo conseguido en años anteriores.

Aunque todo esto encierra una lógica aplastante a la hora de ponerlo en práctica, no hay por donde cogerlo, porque cada partido político cuando llega al poder, y da igual del color que sea, intenta ponerse sus medallas bloqueando lo conseguido hasta la fecha simplemente por ser obra del anterior Gobierno. El objetivo no es otro sino el de que haya una madurez política: continuar las obligaciones ya establecidas y modificar aquellas cosas dentro de la capacidad del que esté en ese momento en el Gobierno para mejorar otras, porque al final, si no se llega a un consenso, se plantea un escenario de paralización. Y parálisis es la palabra que hoy mejor define el urbanismo en Madrid y, al final, quien paga el parón de todos estos proyectos son los madrileños, porque se traduce en una subida de precios del suelo y por consiguiente del precio en la vivienda ante la falta de oferta.

Este es el escenario que vive hoy Madrid con la paralización del desarrollo de más de 60.000 viviendas, al norte y al sur de la ciudad, en proyectos tan emblemáticos como la Operación Chamartín con 17.000 viviendas, Valdebebas con 1.000 viviendas, Residencial Metropolitan con 400 viviendas, Berrocales con 22.000 viviendas y Operación Campamento con 11.000 viviendas, y estos son solo algunos ejemplos de mayor envergadura, que aún esperan la luz verde por parte del Ayuntamiento de Madrid para empezar a andar.

"La Operación Chamartín se ha tumbado injustificadamente porque, si dicen que 17.000 viviendas son demasiadas, hay que recordar que en la época de la burbuja inmobiliaria se llegaron a construir 700.000 viviendas cuando en un mercado sano se habla de 180.000 unidades. Entonces, hablar de 17.000 viviendas en la Operación Chamartín a 20 años no es hablar de demasiadas viviendas y más cuando hay demanda en la zona norte de Madrid y sobre todo de vivienda de protección oficial, que ya no quedan. Por tanto, el Ayuntamiento de Madrid no actúa con criterios inmobiliarios para paralizar esta operación, sino con criterios ideológicos", afirma Bosco Labrado, portavoz de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.

De la misma opinión es Ignacio Ortiz de Andrés, analista de Foro Consultores: "Nosotros pensamos que las 17.000 viviendas planteadas en la Operación Chamartín es una demanda razonable. Desde Foro Consultores, hemos analizado los desarrollos del norte y noreste de Madrid, y suman algo más de 50.000 viviendas. En estos desarrollos las primeras licencias aparecieron en el año 2000 y, a día de hoy, ya se ha desarrollado el 75% y esta oferta se agotará en 2020, luego 17.000 viviendas frente a 50.000 unidades, parece una demanda razonable, por lo que creo que la Operación Chamartín debe hacerse con el planteamiento inicial de Castellana Norte. Es una operación clara para hacer una ciudad compacta por el norte de Madrid".

A golpe de sentencia

En el sector inmobiliario, la materia prima es el suelo, y no es un producto que cuando se necesita lo puedes tener de la noche a la mañana, es un producto que requiere de una planificación a largo plazo. "Con la Operación Chamartín llevamos más de 20 años. Hoy en día es muy fácil tumbar un proyecto porque hay una debilidad en la normativa urbanística y creo que las Administraciones Públicas deberían abordar este tema, porque no se puede hacer un urbanismo a golpe de sentencia, que es lo que estamos viendo tanto en el anterior Gobierno como en el actual, que está judicializando sistemáticamente todas las actuaciones urbanísticas", declara Bosco Labrado.

La paralización de los proyectos ha creado una falta de oferta de vivienda que es necesaria y que obliga a que la demanda se vaya a poblaciones limítrofes de Madrid. Por ejemplo, en el norte de la Capital se desplaza hacia Alcobendas y San Sebastián, y en el sur hacia Rivas: "Estas localidades ya son conscientes de toda la demanda que se está generando y al final se traduce en una subida de precios. De hecho, en Rivas ya está prácticamente agotada la oferta", explica Ignacio Ortiz de Andrés.

Uno de los desarrollos más grandes del norte de la Capital es Valdebebas y allí se encuentran paralizadas 1.000 viviendas protegidas. Enrique Taboada, arquitecto de Valdecam, en Valdebebas nos cuenta en qué situación se encuentran.

La cooperativa Valdecam, que la forman 65 familias, compró un suelo en una parcela de Valdebebas que tiene una regulación especial, donde se hizo una reconversión del área comercial para viviendas y un colegio. "Nuestra cooperativa fue la primera en comprar suelo allí para hacer vivienda protegida, pero llevamos parados un año", explica Taboada.

