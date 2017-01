El sector inmobiliario pide intervenir el mercado del alquiler para ofertar viviendas a 150 euros al mes

Yo creo que por 150 euros no me arriesgo a dejar mi piso en manos de nadie. Me parece muy bien que se intente que la gente tenga vivienda pero no a costa de los que hemos trabajado y conseguido un piso que lo podemos alquilar. Y si no me pagan y me destrozan el piso? vendrá papá Estado a pagármelo? no creo.