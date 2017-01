Los consumidores pueden reclamar desde hoy la devolución de lo cobrado indebidamente por cláusulas suelo

Señores, no nos engañemos, esta sentencia demuestra que hay cientos de miles de españoles que deberían estar inhabilitados legalmente para firmar contrato alguno. El que no entendiera el significado de una clausula suelo, no me quiero imaginar qué entenderá del recibo de la luz que paga religiosamente. ¿Ese si que lo entiende? Pues que lo explique.



Otra cosa es que todos se hagan los tontos. Picaresca total. Si hubiera sido al revés y los tipos hubieran subido al 25% con clausula cielo en el 12%, ¿hubieran sido comprensivos con los bancos o se aferrarían a esa cláusula como a clavo ardiendo?