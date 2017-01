Los gastos de la hipoteca serán la próxima batalla política

Los Gastos de la Hipoteca son conocidos por los clientes y el Notario los explica. Me parece bien que se supriman, siempre y cuando sea para las nuevas hipotecas. En ese caso el banco fijará un tipo de interés que le sea rentable y el cliente lo cogerá o no. Pero cambiar las reglas de juego a posteriori me parece abusivo para los bancos. Se está demonizando al sistema bancario. Cometió excesos como casi todos los sectores, gobiernos, empresas y particulares. Todos tienen su parte de responsabilidad.