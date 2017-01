El precio de la vivienda de alquiler en España subió un 15,9% en 2016

No olvidéis de los okupas no pagan nada y viven gratis no les puedes coartar agua ni luz el juicio sale a los 8 meses con lo cual las 2 últimas semanas estudian la próxima vivienda a okupar



. En EEUU no existen los okupas ahí la ley te permite despojar a tiros al que vive por la cara dw ti sin dar palo al agua. Si al permiso de armas para desalojar okupas. No hace falta ir a juicio un poco de mano dura no seamos el azme reír de Europa íy el mundo