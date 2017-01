Dación en pago: un peligroso precedente judicial

Al 2.



Entiendo que el Dereho Civil establece la norma como la explicas pero no es menos cierto que en la negociación hipotecaria las dos partes no actúan en igual sentido al tratarse de una entidad finaciera y un particular.



Por una parte, el primero se aprovecha de una situación de fuerza y las cláusulas (llámense suelo, etc...) no se negocian, las impone el banco, sin establecer además en idéntica proporción una cláusula suelo, ergo es abusiva.



Por otra, la entidad financiera cuenta con un nutrido grupo de expertos en eso, en finanzas, que conocen y saben no solo la situación general de la economía sinó que en ciertas situaciones personales, el cliente tendrá pocas posibilidades de devolver el préstamo, sin embargo acceden igualmente a concedérselo. No así el particular que puede o no tener nociones de economía pero que en la mayoría de los casos no.



Es por tanto responsabilidad de la entidad financiera la viabilidad económica de la devolución del préstamo, o al menos que el valor del bien que se hipoteca cubra suficientemente el importe concedido. Así pues, a todas luces la dación en pago va implícita en el propio tio de préstamo HIPOTECARIO.



Otra cosa es que la judicatura y el estado miren hacia otro lado para evitar el colapso total del sistema. Siempre es mejor que queden unos pocos miles en la calle que todo el país (ironía).