Los bancos podrán negociar con todos los afectados por las 'cláusulas suelo'

Vean que rápido el gobierno se ha puesto a arbitrar, igualito que con la ejecuciones que conllevan desahucios, esperemos que el arbitraje no sea como los de Mateo Lahoz, que están dando la vuelta al mundo, y dejen a muchos ciudadanos sin poder reclamar por la ausencia de algún papelito o milongas varias. Por cierto que si no quieren litigios masivos que paguen por la vía de la reclamación sin ir a los tribunales pues hay sentencia en firme, precedente, y así se ahorrarían estas costas, ahora bien si quieren pagar las costas además de lo que cobrado indebidamente pues allá ellos, me imagino que no será mucho pues los juicios serán bien cortos, en cinco minutos el martillazo.