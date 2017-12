330 43

Ya tenemos ganador de 'La tapa&pincho de elEconomista'

El Museo del Traje de Madrid ha sido un año más el lugar de celebración de la fase final de la segunda edición del concurso, donde primaron la calidad y la originalidad de las creaciones. Por C. M

Cuando visiten el restaurante de alta cocina española Café de Oriente podrán pedir elEconomista -pero no el periódico-, y degustar la tapa ganadora del concurso que finalizó esta semana de La tapa&pincho de elEconomista, patrocinado por Hyundai con ayuda de Grupo Lezama.

Roberto de Pedro Albendea ha sido el artífice de la tapa ganadora, que la presentó ante el jurado bajo el nombre Taco de shiso y entraña, un título innovador que acuña un conjunto de alimentos de lo más tradicionales y sencillos, "y perfectamente maridados entre sí", como fallaron los expertos del sector.

En este sentido, la gastronomía ha alcanzado una gran repercusión social en los últimos años y casi todos los medios se hacen eco de esto. Asimismo, la consolidación de la Marca España tiene mucho que ver con este sector y la imagen de este país en el extranjero. elEconomista ha querido ser partícipe de esta tendencia, y el pasado miércoles celebró en el Museo del Traje la segunda edición de este certamen, donde los diez finalistas presentaron sus elaboraciones culinarias ante un jurado formado por expertos en gastronomía como Roberto Hierro, jefe de cocina de Café de Oriente y uno de los cocineros más destacados de España; Paz Ivison, periodista especializada en vinos y gastronomía; Luis Cepeda, experto gastronómico, y Ana Marcos, nuestra crítica gourmet. Además, el encuentro fue presentado por el humorista Sinacio, y haciendo un guiño a su profesión, se encargó a la perfección de que los olores y sabores de estos alimentos se combinaran con dosis de humor que no dejaron indiferente a nadie.

En esta cita también se pudo conocer el nuevo Hyundai Ioniq 100 por cien eléctrico. Este modelo de coche ofrece un rendimiento de par motor eléctrico de 88 kW que es alimentado por una batería de litio-polímero de iones supereficiente de 28 kWh. Además, ofrece una autonomía de 280 kilómetros libre de emisiones con una sola carga.

Un edición de nivel

LaTapa&Pincho de elEconomista ha contado con dos fases, la primera se realizó desde el 16 hasta el 19 de noviembre, un periodo donde todos los cocinillas podían inscribirse vía online y el jurado seleccionó a diez de ellos para pasar a la final. Después, en la segunda fase, los seleccionados pudieron elaborar sus creativas tapas in situ, en los fogones del Museo del Traje.

Este año, el certamen ha contado con una dilatada participación, y, en este sentido, el jurado resalta el incremento de nivel respecto al año pasado y el quorum que hubo para elegir a los premiados. "Todos coincidimos en los cuatro primeros sin problema, había claros ganadores", resalta Paz Ivison. Además, detalla que los expertos debían contemplar para el certamen una serie de características que tuvieron muy en cuenta. En primer lugar, discutieron la viabilidad de la tapa, "debe ser una tapa algo salada, con acidez. Algo que te invite a comer, a tomar en el aperitivo... no podía ser algo plano", recalca la maestra gastronómica. De este modo, destacan la importancia del concepto tapa, "ha habido algunas que precisaban cubiertos para poder comerlas, una tapa debe poder comerse con las manos, porque sino, pierde su esencia", añadía a su vez la crítica Ana Marcos. Ambas coinciden en el alto nivel que ha habido de concepto y originalidad y, por supuesto, de presentación. También, uno de los puntos fuerte de esta edición ha sido la fusión que la mayoría había realizado en sus creaciones, con productos clásicos de la gastronomía española que maridaban formas y combinaciones totalmente imaginativas. En este sentido, destacan la tapa de Canicas de Santa Teresa, de Julio Sánchez Moreno, el tercer premio del concurso, que realizó este novedoso plato elaborado con las conocidas patatas revolconas. "Me ha divertido mucho llevar un plato tan regional o pobre, como son las patatas revolconas, a un concepto tan bien planteado de tapa. Le ha dado una vuelta muy buena de cocina fusión", asentía Ivison.

Premio a la creatividad

Roberto de Pedro Albendea, el ganador de esta segunda edición, es un autónomo aficionado a la cocina pero, como él mismo indica, lo practica como afición y así ha podido recibir alguna clase que le ha ayudado a potenciar su imaginación. Exactamente se inspiró en la época navideña en la que nos adentramos para la elaboración de su tapa, "el color verde de las salsas, el rojo de la carne y el blanco de la hoja de sisho, me recordaba a los colores de un árbol de Navidad", explica de Pedro. Además, advierte que la hoja de sisho -que conoció gracias a una de sus clases de cocina- es un producto que no se adquiere en cualquier supermercado, por lo que una tapa compuesta de un alimento tan rudo como las entrañas, se convierte rápidamente, al posarse en un producto tan exclusivo, en un aperitivo de lo más innovador. No obstante, Santiago de la Rocha, jefe de prensa de Hyundai, fue el encargado de obsequiarle con el primer premio, que consiste en dos noches para dos personas en uno de los hoteles del Grupo Lezama. Por su parte, el tercer premio, que fue entregado por Joaquín Martínez, director de grupo Lezama, es una cena doble en el restaurante Café de Oriente, y el segundo, a manos de Juan Gonzalez, socio fundador de editorial Ecoprensa, se compone igualmente de una cena degustación para dos personas más un curso monográfico de cocina en Café de Oriente. Este restaurante está situado en pleno corazón de Madrid con las mejores vistas de la ciudad. Un espacio reformado hace dos años y que luce actualmente como un sitio tradicional adaptado al lugar donde se asienta: una ciudad viva, divertida, cosmopolita y con ilustres vecinos. Con todo esto, lo que no cambia es su chef, Roberto Hierro, que sigue siendo la pieza clave de este histórico mesón madrileño.

Un exquisito conjunto

Para la realización de este divertido encuentro han puesto su granito de arena diferentes organizaciones, y la sala del Museo del Traje que acogió el evento contó con la presencia de Vinos Chivite, Ginebra Monti, Roldigital, Casa Santoña, Quesos la Antigua, Café Guiluis, Hojaldres Tudanca & el Azafrán Karkom, Jamones Castro y González, y la cerveza Pilsner Urquell, reconocida por los más cerveceros y una bebida que encajaba perfectamente en el encuentro por su armonía y combinación con una gran variedad de platos, además de su distintivo y equilibrado sabor.

De este modo, una vez finalizado el concurso, participantes, asistentes y jurado pudieron disfrutar de todas las tapas finalistas del certamen en una agradable y distendida velada, además de los mejores productos suministrados por todas las marcas presentes en la cita.

