Rajoy asegura que no dimitirá por Gürtel y reta a la oposición a hacer otra moción de censura

Comparecencia extraordinaria ante el Pleno a propuesta de PSOE y Podemos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha retado este miércoles a la oposición presentar una nueva moción de censura si no está de acuerdo con su gestión en el Gobierno, pero ha asegurado que mientras tanto seguirá trabajando por el país y que no dimitirá por sus acusaciones relacionadas con la corrupción. "Es la pena que ustedes me quieren imponer, pero no lo voy a hacer", ha asegurado. Así ha sido la comparecencia en el Congreso de los Diputados.

Lo ha hecho en su comparecencia ante el pleno del Congreso de los Diputados solicitada por PSOE y Unidos Podemos aprobada por la Diputación Permanente con el voto del PNV la semana pasada para dar explicaciones sobre Gürtel y la corrupción del PP.

Una cita en la que ha querido matizar que que ya ha hablado en el Congreso de los Diputados 52 veces sobre la trama Gürtel y que lo hará cuantas veces se lo soliciten, pero que considera que hay otros temas más "urgentes e importantes" en España para debatir en la cámara de diputados y más de forma extraordinaria.

Rajoy ha insistido en que desde la oposición "tienen derecho a pedir mi comparecencia", pero no por ello deben "desdeñar todas las explicaciones que ya he dado con un celo inquisitorial" y pretensión de apartarme del puesto". En este sentido, ha reprochado que, sin haber ninguna novedad sobrevenida, no ha lugar a un debate extraordinario fuera del período de sesiones en lugar de otros temas más urgentes. Así, ha ironizado que, ante el "desinterés" de los grupos por la gestión presente del Gobierno y apuesten por un tema de hace 20 años y tan trillado que no lleva a ningún sitio: "Será que el Ejecutivo lo está haciendo muy bien".

El líder del Ejecutivo ha asegurado que su Gobierno ya ha aprobado "una decena de leyes contra la corrupción sin que nadie se lo pidiera", y ha puesto como ejemplo la Ley de financiación de partidos o el aumento de personal en la judicatura, la Fiscalía y la Guardia Civil. "En España no hay impunidad", ha indicado en este sentido, para insistir a continuación en que España es "un país con controles" y que la depuración de responsabilidades por la corrupción se hace ante los tribunales y ante las urnas, aludiendo a la confianza que le han otorgado los españoles en las elecciones y el respaldo que tuvo en su sesión de investidura la cámara de los Diputados.

PSOE: "Usted es un presidente bajo sospecha"

Tras su intervención, llegó el turno de la oposición. La primera en responder fue la portavoz socialista, Margarita Robles, quien acusó a Mariano Rajoy de ser un "presidente bajo sospecha". "Con sus silencios ha demostrado connivencia con los hechos que se investigan en los tribunales. El tema de la corrupción afecta al dinero público. Importa mucho a los ciudadanos de este país. ¿Qué hace usted para ayudar a esa recuperación de dinero? Una amnistía fiscal, por ejemplo", ha espetado la socialista a Rajoy.

"Le voy a pedir que asuma responsabilidades y como le ha pedido Pedro Sánchez: dimita", ha recalcado Robles, tras afearle el hecho de que no se han aumentado la plazas judiciales en el país sino, según el PSOE, más bien al contrario.

Podemos: "Sólo un incompetente no lo vería"

En el turno de Unidos Podemos, Pablo Iglesias ha lanzado un duro ataque al presidente. "Sólo un incompetente no podía saber lo que estaba pasando en su partido y usted fue dirigente del PP desde 1989 y presidente desde 2011", ha dicho. A continuación, ha lanzado seis preguntas al 'popular': "¿Por qué mandó ese SMS a Bárcenas (sé fuerte Luis)?; ¿reconoce usted las cuentas de Bárcenas?; ¿cuándo mintió usted, señor Rajoy: cuando detalló los costes de campaña o en la Audiencia Nacional o cuando negó conocerlos?; ¿en qué momento preciso se enteró, señor Rajoy, de la financiación ilegal de su partido?; ¿eran buenos colaboradores Mato, Aguirre o Rato? y por último: cuando usted dice que no sabe nada de esto, ¿piensa que los ciudadanos le creen?".

Cs: el PP no vetará las reformas

En su turno, el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha afeado al PSOE y a Podemos haber elegido este formato del Pleno para que Rajoy comparezca sobre la presunta corrupción de su partido, convirtiendo un tema de interés en un "mitin popular". Más allá de reproches como el SMS a Bárcenas, Rivera ha incidido en las reformas necesarias a su juicio para frenar la corrupción es España, medidas que presentará este curso político y que pasarán por la ya consabida supresión de los aforamientos, la ley de limitación de mandatos o la reforma de la ley electoral.

Rivera también ha avisado al PP de su insuficiente mayoría parlamentaria para frenarlas: "No tiene votos suficientes para paralizar las reformas que vamos a presentar a esta Cámara", ha zanjado.

La respuesta de Rajoy

Minutos después, y en su turno de respuesta, Mariano Rajoy ha recordado a la portavoz socialista el caso Lasa y Zabala (desaparición y asesinato de dos supuestos etarras durante el Gobierno de Felipe González) y ha criticado a Pablo Iglesias los contratos de Venezuela e Irán con dirigentes políticos que luego fundaron el partido morado.

En su segunda intervención en la sesión ha recordado que si compareció como testigo ante el tribunal que juzga el caso Gürtel fue porque lo promovió el PSOE desde sus federaciones madrileña y valenciana, y ha replicado a Margarita Robles que ella también tuvo que testificar en el juicio del caso Lasa y Zabala de la llamada 'guerra sucia'.

Sobre Podemos Rajoy ha insistido en que, si a la oposición le interesa hablar de la financiación del PP, a él también le interesa saber también si los dirigentes de Podemos recibieron dinero de Venezuela e Irán. Una línea en la que se ha reiterado el portavoz del PP, Rafael Hernando, en sus intervenciones.

