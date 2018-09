El AVE de los socios de Air Nostrum: un 10% más rápido y más barato que el de Renfe

Olivia Fontanillo Valencia

Intermodalidad de Levante (Ilsa), empresa participada por los socios de Air Nostrum y el exdirectivo de Renfe Víctor Bañares, ha logrado el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para operar el primer servicio privado internacional de tren de alta velocidad para pasajeros que unirá Madrid y Francia (Montpellier), en competencia directa con Renfe.

La resolución dictada por Competencia ante la alegaciones de Renfe establece que este proyecto "resulta beneficioso para los usuarios finales, dado que mejorará las frecuencias actuales entre España y Francia, y reducirá los tiempos y precios del trayecto", según el plan de negocio de la compañía, que tiene su sede en Valencia.

En concreto, Ilsa triplicará las conexiones entre Madrid y Montpellier -con dos frecuencias diarias por sentido- y aumentará un 50 por ciento las de Barcelona y la ciudad francesa. La duración prevista -con paradas en Zaragoza, Barcelona, Perpignan y Narbona- es un 10 por ciento inferior a la de Renfe -con 5 horas y 47 minutos- y el precio del billete será "más barato".

Renfe alegó, el pasado mes de junio, que el proyecto de Ilsa no cumplía con los requisitos para ser considerado "transporte internacional", dado que "no existe una demanda internacional suficiente para el trayecto propuesto" y que el servicio "no sería rentable sin el tráfico nacional". Por ello considera que "tiene el objetivo de competir en el corredor Madrid-Zaragoza-Barcelona -que tuvo 8,15 millones de viajeros en 2017- trayecto que no se encuentra liberalizado" -Competencia recuerda que los servicios de tráfico internacional de pasajeros están abiertos a la competencia, pero los nacionales no lo estarán hasta 2020-.

En esa línea, el Ministerio de Fomento pidió a Audiencia Nacional medidas cautelares para frenar la liberalización del servicio.

Para sortear estos escollos, Ilsa promete respetar el límite del 70 por ciento en el número de billetes vendidos solo para trayectos en territorio nacional, con restricciones informáticas. Aportará información semestral del número de viajeros entre las diferentes estaciones y de los ingresos obtenidos.

La resolución de la CNMC puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Operador intermodal en la T4

Intermodalidad de Levante (Ilsa), fue creada para operar en el transporte de pasajeros en tren de alta velocidad cuando el servicio se privatice, en 2020, y cuenta con licencia como operador ferroviario y 'surcos' asignados por Adif, vigentes ya este año. La firma ha solicitado formalmente poder usar trenes AVE de Renfe -tres de la serie S-100 de Alstom-, a través de la filial Renfe Alquiler. Renfe alega que este modelo "no está homologado para circular" por la red francesa.

Hace casi un año, el presidente de Ilsa, Carlos Bertomeu detalló que estaba negociando la entrada de nuevos socios, dadas las fuertes inversiones requeridas para poner en marcha el proyecto.

El objetivo de la compañía, según Bertomeu, es "funcionar como operador intermodal (tren más avión)", si prospera el proyecto de estación intermodal en la T4 del Aeropuerto de Madrid.

Deutsche Bahn

El pasado mayo, la firma ferroviaria alemana Deutsche Bahn, a través de su filial Arriva, planteó otra solicitud a la CNMC para operar en el transporte internacional de viajeros en tren, en este caso entre A Coruña y Oporto (Portugal), con cuatro frecuencias diarias en ambos sentidos. Tendría paradas en Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Valença do Minho, Nine y Porto Campanha, con una duración de 2 horas y 46 minutos.