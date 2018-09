1.500 empresarios acudirán al cierre de la campaña por el Corredor Mediterráneo, que presidirá el ministro Ábalos

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) prevé reunir a 1.500 empresarios de toda España en el cierre de la campaña por el Corredor Mediterráneo desarrollada durante 2018, que tendrá lugar el 27 de septiembre en Barcelona. El gran acto de clausura contará con la participación del ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el presidente de la patronal española, CEOE, Juan Rosell; el de la Cámara España, José Luis Bonet; los presidentes de las patronales y cámaras autonómicas de las regiones que atraviesa el trazado del Corredor, y líderes empresariales como Juan Roig y Vicente Boluda, líderes del lobby AVE, que reúne a los mayores empresarios de la Comunidad Valenciana.

AVE lanzó, hace dos años, el movimiento #QuieroCorredor, que ha logrado unir al mundo económico y la sociedad civil en defensa de la infraestructura. En 2017, se celebraron grandes actos empresariales en Tarragona, Murcia, Almería y Madrid -en el que participó el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna-. En total, participaron más de 4.000 empresarios de todo el territorio nacional.

En 2018, la acción itinerante del Movimiento #QuieroCorredor ha recorrido Granada, Málaga, Cartagena, Lorca, Alicante, Castellón, Reus y Martorell, hasta llegar, el 27 de septiembre, a Barcelona.

El pasado mes de julio, en la presentación del chequeo semestral de las obras del Corredor Mediterráneo,el naviero Vicente Boluda, presidente de AVE, afirmó que había mantenido una reunión, "de carácter privado", con el ministro Ábalos, y que le transmitió que la ejecución del Corredor Mediterráneo "va a seguir con la misma intensidad que hasta ahora" y que, "en todo lo posible, va a intentar acelerar las obras e, incluso, mejorar plazos". "Su compromiso con esta infraestructura es total", afirmó.

Boluda señaló que, "aunque todo el Corredor está en marcha –en diferentes fases, según tramos–, necesita una apuesta más decidida". En esta línea, recordó que el tercer carril de ancho internacional es solo una solución provisional. "No podemos estar satisfechos hasta que no exista doble plataforma -separando mercancías y pasajeros- entre Algeciras y la frontera francesa", subrayó. Destacó que la infraestructura contribuye a la "vertebración y unidad de España", que "no va en detrimento de nada ni de nadie".

Conectividad europea

Los países que recorre el Corredor –con 3.500 kilómetros, desde España hasta Hungría– suman el 54 por ciento de los habitantes y el 66 por ciento del PIB. En el caso de España, los territorios que atraviesa centran el 45 por ciento del PIB, el 47 por ciento del tejido productivo, el 46 por ciento del empleo y el 51 por ciento de la exportación.

La UE considera esta red como "prioritaria", por su impacto en productividad, actividad comercial, ahorros energéticos y reducción de emisiones contaminantes. En 2030, el 27 por ciento del transporte de mercancías dentro de la UE debería hacerse por tren.

En esta línea, un estudio del Instituto Fraunhofer, de 2015, destaca que por cada euro invertido en el Corredor Mediterráneo, el retorno será de seis euros en aumento del PIB en 2030.