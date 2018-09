Arranca la campaña 'Un Pósit por el Alzhéimer 2018'

La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia (AFAV) ha iniciado la campaña de concienciación 'Un Pósit por el Alzhéimer 2018', para conmemorar el Día Mundial del Alzhéimer, el 21 de septiembre. Entre las acciones planeadas este año, durante el mes de septiembre, las máquinas expendedoras que la empresa Delikia tiene en la Comunidad Valenciana contienen dos millones de vasos que nos recuerdan la importancia de vivir el presente, a través de las ilustraciones de El Capitán Zheimer, y José Manuel Casañ, cantante del grupo Seguridad Social, ha compuesto la canción 'El Capitán Zheimer'.

Delikia organiza una campaña solidaria a favor de AFAV por tercer año consecutivo. Este año, la campaña tiene el objetivo de transmitir a la sociedad que aunque los enfermos de alzhéimer olvidan el pasado, viven el presente y, por ello, es mucho lo que todavía se puede hacer por ellos.

En la presentación han participado Ana María Ruíz, presidenta de AFAV; Puri Naya, responsable de Comunicación de Delikia; Patricia Berzosa, periodista y coach; Nacho Golfe, autor de El Capitán Zheimer, José Manuel Casañ, cantante, y Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la Universitat de València.

También han asistido autoridades como Isabel Serra, directora territorial de Igualdad de la Generalitat; Teresa Vendrell, jefa de servicio de coordinación de servicios sociales de la Conselleria de Igualdad; Rosa Laparra, de la Fundación Divina Pastora; representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), y de Loopy Teller Studio, ilustradores de los libros El Capitán Zheimer, además de amigos de la asociación.

Ana María Ruíz, presidenta de AFAV, ha presentado la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018, y ha expresado que "a través de esta campaña no queremos ni mucho menos esconder o minusvalorar la dureza de la enfermedad, pero sí queremos poner el acento en la parte más amable y optimista. Este es nuestro objetivo este año, que la sociedad sepa que los enfermos de alzhéimer viven el presente y es mucho lo que podemos hacer por ellos".

Puri Naya, directora de comunicación de Delikia ha presentado la campaña 'Un Café con el Capitán Zheimer' y ha expresado que "hoy en día nos cuesta llevar a cabo un hecho tan sencillo como tomarse un café tranquilamente con un amigo. Con esta campaña, queremos reivindicar el presente, el hoy, el ahora, vivir cada momento sin pensar en el pasado ni en el futuro. Atreverse a hacer las locuras más grandes para ser feliz como lo es el Capitán Zheimer y sus aventuras que vivimos a través de la mirada de los niños".

En esta ocasión, los dibujos de Loopy Teller Studio, de los libros de Nacho Golfe, "han servido para ilustrar una colección de dos millones de vasos de cartón que llevan un mensaje claro a la sociedad: los enfermos de alzhéimer pueden olvidar el pasado, pero viven el presente. Hagamos todos lo mismo. Seamos felices hoy".

Patricia Berzosa, periodista y coach, ha sido la encargada de explicar a los presentes la importancia de vivir el presente. Como ella misma ha asegurado, "el mayor regalo que nos podemos hacer es aprender a vivir en el presente. Y digo aprender porque, de alguna forma, lo natural parece que es que nuestra mente divague hacia al futuro o hacia el pasado sin timón, a su antojo, y eso desgobierna nuestra vida. Nos quita poder. Pero cuando logras vivir en el presente te das cuenta de que aumenta el sentido de tu vida, la calidad de tu tiempo, disfrutas plenamente de lo que está pasando, tienes más energía y hasta aumenta tu claridad mental".

Berzosa ha comentado que no es fácil, "pero sí es seguro que vale la pena. Tenemos una tendencia a dejar nuestra vida para luego y el verdadero secreto de la felicidad es darnos cuenta de que la vida es ahora".

Nacho Golfe, autor de los libros El Capitán Zheimer, ha expresado su agradecimiento a AFAV por acompañarle en el camino de hacer este homenaje a las personas que, como su abuela, padecen o han padecido alzhéimer. "Un camino en el que también apareció José Manuel Casañ, que ahora ha compuesto esta estupenda canción para la colección de libros. Como veis, los sueños se cumplen. Nunca hay que dejar de soñar".

José Manuel Casañ, cantante del grupo Seguridad Social, ha presentado la canción El Capitán Zheimer, que ha compuesto con mucho cariño "porque estoy a disposición de AFAV siempre que me necesiten y creo que los libros de Nacho Golfe son un vehículo maravilloso para explicar a los niños la enfermedad de Alzhéimer de una manera natural. Espero que os guste".

Antonio Ariño, vicerrector de Cultura de la Universitat de València, ha abierto y cerrado este emotivo acto y ha querido destacar que "en el 70 aniversario de los Derechos Humanos, es importante concienciar de que los derechos están vivos y van cambiando, pero todos, tenemos derecho a una vida digna".

Así, pues, durante el mes de septiembre, las máquinas expendedoras que Delikia tiene en la Comunidad Valenciana en lugares como centros comerciales, hospitales, universidades, aeropuertos, estaciones, centros escolares, instalaciones deportivas, el metro de València contienen dos millones de vasos que nos recuerdan la importancia de vivir el presente a través de las ilustraciones de El Capitán Zheimer.

El acto ha finalizado compartiendo un café ofrecido por los baristas de Delikia, con el mejor café de especialidad que elaborarán Manolo Ferrer y Marcos González, mejor barista de España en 2018 tras granar la Gran Final del XII Campeonato Nacional de Baristas de Fórum Café en Barcelona, y además Mejor Expresso en el Fórum del Café de 2017.

Un Pósit por el Alzhéimer

La campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018 continúa el jueves, 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Ayuntamiento de Valencia, donde se presentará el videoclip I sitll haven't found what i'm looking for con Les Veus de la Memòria y el grupo valenciano tributo a U2, Spyplane.

Con este videoclip, AFAV quiere seguir demostrando los grandes beneficios que aporta la música a las personas con alzhéimer. En esta ocasión, el coro se atreve con una canción en inglés, del mítico grupo U2.

El videoclip se ha grabado en diferentes lugares emblemáticos de Valencia como la iglesia del Monasterio de San Miguel de los Reyes, la Ciudad de las Artes y las Ciencias o la plaza del Ayuntamiento. También se ha contado con la colaboración desinteresada de la empresa Bus Turístic de Valencia.

Una vez el videoclip sea presentado, se publicará en las redes sociales de AFAV, y la asociación pide la colaboración de los ciudadanos para que llegue a un gran número de personas de mundo entero.

Día Mundial: 21 septiembre

Como siempre, el 21 de septiembre, Día Mundial del Alzhéimer, AFAV saldrá a la calle con las mesas informativas. Se trata de una jornada de acercamiento a la sociedad en la que la asociación apela a la solidaridad de los ciudadanos de Valencia para que se acerquen a las mesas tanto a colaborar de manera económica como a informarse acerca de esta enfermedad.

El miércoles, 26 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, continúa la campaña Un Pósit por el Alzhéimer 2018, con la jornada El Juego como Elemento Terapéutico en los Pacientes con Alzhéimer y otras Demencias. Presentación de la plataforma Ad-Gaming.

El acto, que tendrá lugar en la Fundación Quaes, reúne a expertos en psicología y neurología, además de presentar a la sociedad el proyecto Ad Gaming, liderado por AFAV y llevado a cabo junto con cuatro entidades europeas y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), que ha tenido como objetivo la creación de una plataforma gratuita dirigida a profesionales y cuidadores personas con alzhéimer, que contiene unas guías didácticas sobre 25 juegos terapéuticos para este tipo de enfermos.

Como viene siendo ya tradicional, la campaña se cierra con el concierto benéfico de Les Veus de la Memòria que este año actúa junto con la Orquesta Filarmónica Martín i Soler, que interpretará la Sinfonía 3: Epidemia Silenciosa, compuesta por Andrés Valero.

El coro de AFAV

En concierto, presentado por el periodista Pere Valenciano, tendrá lugar el sábado, 29 de septiembre, a las 19:30 horas, en el Palau de la Música, que vuelve a ceder su espacio de manera desinteresada.

Este será el quinto concierto de la Gira 2018 del coro Les Veus de la Memòria, patrocinada por la Fundación Divina Pastora.

En la parte central de este acto, AFAV entregará los Premios Solidarios Alzhéimer 2018 en sus modalidades de persona y entidad.

Y con ello, AFAV cerrará un mes de actividades conmemorativas con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, 21 de septiembre, incluidas en su campaña Un Pósit por el Alzheimer 2018, con el objetivo de llevar el alzhéimer a los corazones de personas, entidades y empresas de Valencia.

Sobre AFAV

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia es una organización sin ánimo de lucro que lucha por mejorar la calidad de vida de enfermos y familiares de alzhéimer. Fundada en 1991, cuenta ya con casi 3.000 socios. Desde noviembre de 1999, AFAV es Institución Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior.

El alzhéimer es una enfermedad degenerativa física y mental que se presenta de forma prematura y progresiva. En Valencia, el alzhéimer afecta a 15.000 personas, en la Comunidad Valenciana a 50.000, y en España a 800.000.

Los enfermos de caracterizan por una alteración de la personalidad y un deterioro de las funciones memorísticas, coordinativas, intelectuales, cognoscitivas y motrices, que en un plazo de entre 7 y 17 años, aproximadamente, provoca una incapacidad absoluta para todas sus funciones elementales.