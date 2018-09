La instrucción judicial sobre la presunta financiación ilegal del PSPV se amplía en Madrid a 18 meses

El juzgado de instrucción 24 de Madrid ha declarado compleja la instrucción que lleva a cabo sobre posible financiación irregular del PSPV a través de contratos del Ministerio de Vivienda con la agencia de comunicación Crespo Gomar, por lo que se amplía a dieciocho meses el plazo para esas diligencias. Así consta en un auto fechado el 31 de agosto que ha mostrado la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana.

El auto recuerda que el pasado 16 de febrero se incoaron diligencias previas por un delito de prevaricación administrativa y malversación, y precisa que se siguen realizando diligencias de investigación. El ministerio fiscal solicitó a principios de agosto la declaración de estas actuaciones como causa compleja, que implica ampliar a dieciocho meses el plazo para las diligencias de instrucción, frente a los seis meses que actualmente fija legislación.

La jueza señala que, en este caso, las "especiales características" de los hechos punibles, el número de investigados, así como el resultado de diligencias ya acordadas hacen previsible que la causa no puedan concluirse en el plazo de seis meses, por lo que admite la petición de Fiscalía y declara compleja la causa.

La portavoz popular ha pedido en la tribuna a Compromís que no hable de "chiringuitos" y "amistades peligrosas", y tras anunciar que la causa de Madrid que investiga la financiación del PSPV y Bloc, en la que hay 24 imputados, se ha declarado compleja, le ha recomendado que vaya a "preguntar lo que pasa allí". La portavoz adjunta de Compromís Mireia Mollà le ha replicado que no todos son "iguales" y ha indicado que el PP intenta "destruir" pruebas y documentos y "manipular", porque esa era la "seña de identidad" durante su gobierno, pero no la del Consell actual.

Posteriormente, Ortiz ha indicado en los pasillos de Les Corts que la ampliación de la investigación significa que, frente a lo que el PSPV y Bloc sostenían que era "una cortina de humo", que "no había nada" y "todo estaba claro", se van a continuar investigando estos contratos del Ministerio de Beatriz Corredor durante la presidencia de Zapatero. La causa "no está clara ni ha terminado" y hay "mucho que decir y que saber", ha aseverado Ortiz, quien ha destacado que están personados en todas estas causas y van a pedir a pedir qué declaren más personas, así como presentar documentación complementaria.

Ha recordado que la causa está abierta en juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm a raíz de denuncias del PP sobre la supuesta financiación irregular del PSPV y Bloc, y ha explicado que tienen interpuesto en otro juzgado de Madrid un recurso al archivo inicial de la causa referida al Ministerio de Sanidad.