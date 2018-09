CaixaBank inaugura su primer centro 'inTouch' de atención con gestores personales online de la Comunitat

CaixaBank pone en marcha en la Comunitat Valenciana el servicio inTouch, un centro de atención a clientes a través de gestores online. Este proyecto, que potencia la atención personal entre clientes de banca de particulares que usan preferentemente las nuevas tecnologías para relacionarse con su entidad financiera, se ubica en el Polígono Táctica de Paterna (Valencia) y espera atender a 50.000 clientes.

El centro cuenta con 22 gestores especializados y ocupa un espacio de 1.000 metros cuadrados distribuidos en una planta donde se sitúan los gestores, con varias salas de reuniones. Todos los espacios disponen de la infraestructura y tecnología adecuada para desempeñar sus funciones.

Desde este centro, CaixaBank implementa un nuevo modelo de relación que integra las nuevas tecnologías de comunicación omnicanal que permiten estar cerca del cliente y generan una relación de confianza entre éste y el gestor experto. El nuevo centro inTouch, perteneciente a la nueva dirección territorial transversal que dirige Raúl Marqueta, está dotado de toda la infraestructura tecnológica necesaria para atender a los clientes a través de los canales digitales y remotos.

El de València es el único centro inTouch de la entidad en esta comunidad autónoma y dará servicio a clientes de toda la región. Los profesionales que operan en estos centros son personas con conocimientos de servicios financieros, de atención al cliente y orientación hacia la banca comercial.

Según afirma Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, "CaixaBank ha decidido abrir este centro en València para toda la comunidad autónoma porque cuenta con un número significativo de los diversos perfiles de clientes que demandan una forma diferente de acceso a los servicios financieros, y dispone de las infraestructuras y el nivel tecnológico adecuados para instalar un centro de estas características. Tenemos que estar en continua adaptación para que el talento de nuestro equipo evolucione hacia el valor añadido frente a banca transaccional".

Por su parte, Raúl Marqueta, director territorial de inTouch, ha afirmado que "los clientes apuestan cada vez más por los servicios digitales de la entidad y València es un enclave estratégico y encaja a la perfección con el espíritu innovador de CaixaBank. Por ello hemos decidido abrir nuestro undécimo centro inTouch aquí".

Cristina Lázaro, presidenta de CaixaBank Business Intelligence, señala que "existen muchos perfiles distintos de usuarios, todos ellos con necesidades diferentes, y no siempre es fácil detectarlas, especialmente si se trata de personas que, para relacionarse con su entidad, utilizan preferentemente Internet y el móvil. Para este perfil de cliente resulta de especial interés la atención de un gestor especializado, que le ofrece información y resuelve sus dudas justo a través de sus canales preferidos".

Innovación

El servicio inTouch es una iniciativa liderada por la nueva sociedad CaixaBank Business Intelligence, creada para integrar en una única sociedad las capacidades de business intelligence de todo el grupo. Entre otras funciones, business intelligence incluye las áreas de Data Mining, big data comercial, CRM (Customer Relationship Management) y análisis comerciales, así como la factoría de telemarketing. Todas estas técnicas se aplican en la selección e identificación de aquellos clientes para quienes el servicio de gestor personal online de CaixaBank puede aportar un mayor valor añadido.

La entidad está considerada como uno de los líderes en innovación en servicios financieros a nivel mundial, con 5,5 millones de clientes de banca online, de los que 3,9 millones operan a través del móvil. Asimismo, CaixaBank es líder en banca electrónica con 15,5 millones de tarjetas en circulación y una cuota de mercado por facturación del 23,3%.

Hace pocas semanas CaixaBank fue premiado por la revista The Banker por la innovación de su aplicación móvil, CaixaBank Now App, valorada como el mejor proyecto tecnológico en la categoría mobile de los premios Technology Projects Awards 2018. El premio supone un reconocimiento a una de las líneas estratégicas de la entidad: la transformación digital y la apuesta por la innovación tecnológica. También en 2017, la entidad recibió el premio The Banker, publicación del Grupo Financial Times, al Mejor Proyecto Tecnológico del Año por el lanzamiento del chatbot de imaginBank, un servicio de ayuda al cliente para conocer ofertas y descuentos exclusivos basado en inteligencia artificial. Asimismo, la revista Global Finance ha premiado a CaixaBank como Mejor Banco Digital en España en reconocimiento a su apuesta por la digitalización como vía para mejorar la calidad de servicio a los clientes.