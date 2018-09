Ampere Energy entra en el mercado belga de la mano de New Technology

Ampere Energy, empresa española líder en el mercado ibérico de producción y comercialización de baterías eléctricas de segunda generación da un paso más en su estrategia comercial y de expansión en el norte de Europa, tras la firma de un acuerdo de distribución con la compañía belga, New Technology. Con este acuerdo Ampere Energy amplía su red de distribución en Europa, tras su asentamiento en España, Italia y Portugal.

New Technology, dedicada a la comercialización de soluciones innovadoras para el sector energético se convierte de esta forma en distribuidor oficial de Ampere Energy en Bélgica, Holanda y Luxemburgo (Benelux), un mercado en pleno auge y cada vez más abierto y comprometido con las energías renovables. La compañía está situada en el municipio de Lontzen (Bélgica), un emplazamiento estratégico por su influencia en otras áreas como Alemania y Países Bajos.

Según Ignacio Osorio, CEO de Ampere Energy, "esta nueva alianza responde al interés de la compañía por abrirse a nuevos mercados internacionales. Y, por ello, actualmente está inmersa en un proceso de definición de nuevos socios comerciales en países como Irlanda y Reino Unido".

New Technology, por su parte, amplia su cartera de soluciones con los sistemas de almacenamiento energético de Ampere Energy, que aportan un grado de desarrollo e innovación acorde las necesidades presentes y futuras del autoconsumo fotovoltaico y garantizan la máxima eficiencia energética, tanto de las fuentes renovables como del consumo de red, gracias a una gestión inteligente de la energía.

Gestión eficiente de la energía

Gracias a la aplicación de sistemas de análisis big data y modelos de aprendizaje automático, los sistemas de almacenamiento de Ampere Energy son capaces de autogestionarse, predecir la producción solar y analizar los precios del mercado eléctrico y las pautas de consumo del usuario para alcanzar el máximo ahorro e independencia energética.

Estas baterías integran además todos los elementos necesarios para trabajar de forma autónoma en un mismo equipo: baterías, inversor bidireccional híbrido y Energy Management System (EMS).

