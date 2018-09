El Gobierno no ve "justificada" la "mayor restricción" en horarios comerciales de la Generalitat Valenciana

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (Secum), órgano del Ministerio de Economía y Empresa, ha emitido un informe, con motivo del recurso del centro comercial MN4 de Alfafar (Valencia) ante el pacto de horarios comerciales de la Comunitat Valenciana, en el que considera que "cabría cuestionar" la "necesidad y proporcionalidad" de la "mayor restricción" en la regulación de horarios comerciales, que asegura que no está "justificada".

En el informe, de fecha cinco de septiembre, se señala que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat ha acordado iniciar negociaciones para resolver las "discrepancias" manifestadas sobre determinados artículos de la Ley de Comercio y de la de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

El centro comercial MN4 presentó un recurso a la Secum en el que informaba sobre la "existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito del régimen de horarios de apertura comercial en la Comunitat Valenciana", ya que con las modificaciones en la normativa valenciana el centro continúa "sometido a un régimen de horarios de apertura más restrictivo que el que gozan otros centros comerciales cercanos, situados en zona de gran afluencia turística (ZGAT)".

Ante este recurso, la Secum ha emitido un informe en el que analiza la situación de este centro comercial y de la normativa valenciana. "La Secum considera que cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad de la mayor restricción al ejercicio de la actividad económica que supone la nueva regulación de horarios comerciales aplicable a los comercios situados en las ZGAT declaradas en la Comunitat, en la medida que esa mayor restricción no esté justificada por la existencia de una RIIG que sea necesario proteger, ni se demuestre su proporcionalidad".

Ante este informe, el director general de Comercio y Consumo de la Generalitat, Natxo Costa, ha defendido en rueda de prensa que el documento da la "razón" a la Generalitat porque, según ha considerado: "No puedes restringir una cosa que estás ampliando".

Costa ha sostenido que la Secum se equivoca en el análisis, ya que ha asegurado que "no es cierto" que se produzcan restricciones en horarios comerciales, porque la norma general es que los municipios no tengan libertad horaria en festivos, excepto las ZGAT.

"Si la norma general es una y tú estás habilitando que puedan abrir algunos domingos, no estás restringiendo. No puedes restringir una cosa que estás ampliando. Parten de la base de que estamos restringiendo una libertad horaria que no existe, porque en España no rige el régimen de libertad horaria para todos", ha defendido.

Asimismo, el responsable autonómico de Comercio ha explicado que el informe dice que las comunidades autónomas tienen la competencia para decidir si las causas "son o no suficientes" para declarar los municipios como ZGAT.

En este sentido, el informe señala que "las propuestas de los municipios de declaración de ZGAT que contengan limitaciones territoriales o temporales deberán estar justificadas y si la comunidad autónoma considerase que la justificación no es suficiente, puede declarar como tal la totalidad del municipio".

Por ello, Costa considera que la Secum se contradice cuando dice en el informe que "en las normas analizadas, que han introducido una mayor restricción horaria para los comercios situados en la ZGAT de la Comunitat, no se justifica la medida en términos de su necesidad y proporcionalidad".

"¿Quién es la Secum para decir que no ha sido suficientemente justificada? Si ha sido la propia secretaría la que reconoce que la competencia para determinar si está suficientemente justificada o no es de la comunidad autónoma. Una ley aprobada por Les Corts, por el legislativo, ¿dónde se dice que la ley tenga que tener justificación? Los criterios de necesidad y proporcionalidad serían única y exclusivamente aplicables a los actos administrativos, pero esto lo han aprobado Les Corts, la sede de la soberanía popular", ha sostenido Costa.

En la misma línea, el director general de Comercio ha apuntado que la justificación es "suficiente porque es política" y la mayoría de Les Corts han aprobado la ley, y ha añadido que la "práctica unanimidad" de actores está de acuerdo con la ley, ya que ni operadores, ni representantes de operadores ni Ayuntamientos afectados han presentado recursos.

En cuanto al recurso del centro comercial, Costa ha defendido que el informe es "contrario" a los intereses de MN4, ya que "la zona de Alfafar (Valencia) es diferente y se pueden aplicar criterios diferentes". "A MN4 le sale el tiro por la culata en este recurso. Entendemos que no les están dando la razón", ha resaltado.

En esta línea, ha leído una parte del informe en el que se señala que en relación a la alegación de "discriminación y trato de inequidad con respecto a sus competidores", por la que invoca la quiebra del principio de no discriminación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM), "este principio debe entenderse en el sentido de que la regulación no puede establecer, para los operadores económicos que ejercen en una misma zona, diferentes requisitos de acceso o ejercicio basados en alguna razón derivada de su lugar de residencia o establecimiento".

"Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que los operadores económicos que ejercen en distintas zonas no puedan ser objeto de distintos requisitos", añade el informe.

Por otro lado, en referencia al recurso de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno de Mariano Rajoy y que el de Pedro Sánchez aún no ha retirado, Costa se ha mostrado confiado en que lo retirarán antes de que se produzca la reunión bilateral o durante el transcurso de esta.

"No entenderíamos que un gobierno progresista, que apoyamos, recurriera acciones de gobierno de Les Corts, porque supondría una incongruencia de un grupo político que sustenta los dos gobiernos", ha indicado, a la vez que ha destacado que la situación se podrá "reconducir" en las próximas dos semanas.

"Creo que si continúan adelante --el Gobierno con el recurso de inconstitucionalidad-- se equivocan. Mi postura en esta negociación es que no hay margen de negociación. Si lo presentan estarán contra lo que han dicho Les Corts y contra lo que ha dicho, por primera vez en muchos años, la mayoría del sector", ha defendido Costa.