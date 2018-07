Parra: "El servicio de aceleración de inversiones prioritarias es un valor añadido que nos diferencia ya de otras regiones"

Olivia Fontanillo Valencia

Les Corts Valencianes dieron el visto bueno la semana pasada a uno de los proyectos estrella del Consell en la presente legislatura: la Ley de aceleración de proyectos prioritarios de inversión, con la que se establecen los procedimientos y mecanismos para recortar a la mitad los plazos de tramitación de iniciativas de mayor impacto, "favoreciendo la colaboración interadministrativa entre los diferentes departamentos y organismos de la Generalitat, así como con la Administración del Estado y la administración local, para dar al potencial inversor una respuesta global y centralizada". María Dolores Parra, directora General de Internacionalización de la Conselleria de Economía, explica el impacto que puede tener en la práctica esta reforma normativa.

¿Cuántos proyectos estiman que podrían acogerse a este nuevo servicio de aceleración de trámites?

Es difícil de calcular, porque la afluencia de interés está sujeta a muchos factores, pero los datos reflejan un crecimiento constante de la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana en los últimos trimestres. Desde principios de año, nos han presentado 37 proyectos, muchos más que el año pasado en el mismo periodo. En todo 2017, hubo 50 iniciativas. De ellos, con la información inicial que tenemos, 18 son potenciales usuarios del nuevo servicio.

Se trata de un servicio de calidad que nos permitirá diferenciarnos del resto de comunidades de España y Europa. Será un argumento más de venta cuando salgamos a captar inversiones. La Comunitat tiene un capital humano excelente, unas conexiones excelentes y, además, se lo ponemos fácil. Será la guinda. Cataluña o Andalucía podría venderles el mismo discurso inicial, pero, además, si vienen a nosotros, la burocracia, uno de los principales problemas de la Administración en todas las regiones, no será un problema. Solo tiene una ley parecida Murcia, desde hace tres años, y han visto que se les ha disparado la tasa de retención cuando el inversor llama a su puerta; los inversores no solo valoran la reducción de los trámites, sino, también, la simplicidad de conocer todos los papeles necesarios, que gestiona una única persona que estará en contacto con todas las Administraciones y tener feedback continuo. Nos hemos sentado con ellos y hemos tomado la esencia de esa norma y la hemos adaptado a la realidad y necesidades de la Comunitat Valenciana. Tenemos cosas más vendibles cuando competimos con ellos en cuanto a oferta de valor. Por ejemplo, Murcia no tiene el primer puerto del Mediterráneo por contenedores, tenemos muchas más universidades y, además, ahora tenemos esa facilidad de agilizar los trámites para venir aquí. Nos vamos a diferenciar de las regiones que nos hacen competencia, como Cataluña o Andalucía.

¿Qué criterios tiene que cumplir una iniciativa para poder acceder a esta tramitación acelerada?

Inicialmente, planteamos que tenían que cumplir un criterio económico -al menos 600.000 euros de inversión en activos fijos, excluyendo los inmobiliarios- o de creación de empleo -al menos 10 puestos de trabajo con contrato indefinido a jornada completa-, así como una serie de requisitos sociales y medioambientales, en la línea con la Ley de fomento de la responsabilidad social, que se aprobó el mismo día. Gracias a la escucha hacia el resto de grupos, se han introducido otras consideraciones. De hecho, nos sorprendió que el PP y Ciudadanos criticasen cosas que se les habían aceptado como enmienda. Por ejemplo, esos requisitos se reducen cuando el municipio donde se quiere realizar la inversión está clasificado en riesgo de despoblación -quedando en 300.000 euros de inversión o 5 puestos de trabajo-. Y se han ampliado los otros criterios: de desarrollo y vertebración y territorial; de desarrollo tecnológico e innovación; de fomento de sectores tradicionales, y de inclusión social, igualdad y conciliación en el ámbito laboral.

No hemos creado un área nueva ni hemos aumentado personal. Dentro de Ivace, en el área Internacional, ya había un equipo de personas que se encargaba de atender a los inversores que llegan a la Comunitat Valenciana -el Valencian Investment Desk-. Hemos reforzado al área con una persona más en el equipo, hasta cuatro. Empezaremos con ellos y veremos si es suficiente o se amplía. No hay que olvidar que ellos dan otros servicios; el área de inversiones atiende tanto a las empresas que cumplan estos requisitos como a las que no. Lo que queremos dejar claro es que todos los proyectos que vengan, si cumplen la ley, los vamos a atender y, si hace falta más personal, lo redistribuiremos dentro de Ivace para poder hacerlo.

¿Es un servicio solo para inversores internacionales o también para capital nacional?

Hasta ahora, el Valencian Investment Desk ha estado focalizado en proyectos internacionales de implantación o en reinversión de multinacionales que ya están aquí y quieren captar operaciones intrafirma. A partir de ahora, los proyectos de capital nacional que cumplen los mismos requisitos pueden acogerse también a la ley de aceleración para proyectos prioritarios. Antes, cuando una empresa valenciana quería reinvertir en su planta productiva, acudía directamente a los diferentes departamentos. Con la nueva ley, les podremos atender de forma centralizada, si cumplen los requisitos definidos. Esa es la primera novedad para la inversión local.

¿Cómo se articulará la coordinación con el resto de consellerias y administraciones públicas con competencias en cada caso concreto?

Se crearán comisiones técnicas para cada uno de los proyectos de inversión y reinversión gestionados, integradas por representantes de los departamentos de la Generalitat involucrados en los trámites, así como de la administración local donde se desarrolle el proyecto y todos aquellos representantes de otros departamentos u organismos públicos y empresariales involucrados directamente con el proyecto.

En 2016, en el Seminario de Torrevieja, ya se incluyó como objetivo este servicio de aceleración de inversiones prioritarias. ¿Por qué se ha retrasado tanto su puesta en marcha?

En un primer momento, nos encontramos problemas de tipo formal; el nombre de la ley incluía palabras en inglés y la Abogacía de la Generalitat nos informó de que no era posible, porque no es un idioma oficial en la Comunitat. Intentamos traducirlo al castellano, como 'punto de atención a la inversión'. Después, cuando empezamos los trámites en las diferentes comisiones, vimos que la gente no entendía el espíritu de la ley. Que el hecho de decir "creación del punto de atención a la inversión", parecía suponer que íbamos a crear un departamento nuevo. Por eso, decidimos cambiarlo y poner Ley de aceleración de proyectos prioritarios de inversión, porque esa es la esencia de la ley. Uno de los servicios que se da en el área de inversiones es acelerar ciertos trámites para instalarse o reinvertir en las plantas que tenemos aquí. Dota a la oficina existente de un servicio de aceleración o agilización de burocracia para la inversión o reinversión en plantas productivas.

El Financial Times ha incluido, por primera vez, a la Comunitat Valenciana en su ranking de destinos de inversión. ¿Se da por superado el efecto negativo que en este ámbito ha tenido la mala gestión política?

La Comunitat Valenciana está de moda, pero no una moda pasajera, sino que los buenos datos nos están posicionando en esos listados. Haber salido fuera, haber hecho campañas de sensibilización, hablar con agentes del mundo de las inversiones y los buenos resultados que estamos dando, por fin nos ha permitido estar es ese listado anual de destinos de inversión propuestos por Financial Times. En el caso de las startups, también Valencia ya está incluida en el informe que se presenta en el Mobile World Congress como tercer polo, tras Madrid y Barcelona. Es muy buena noticia.

¿Pueden penalizar en las decisiones de inversión casos como los del complejo Puerto Mediterráneo o las trabas a la continuidad de Lafarge en Sagunto?

Lo que está claro es que, si un proyecto no cumple las leyes, no va a prosperar. Tiene que cumplir todos los requisitos que deba. El efecto mediático de que esos proyectos vendan que no se han implantado porque han tenido una barrera de la Administración genera mala imagen para la Comunitat. Hay que ser responsables, para no generar un clima poco favorable a vender Comunitat Valenciana como un sitio donde invertir es sencillo, siempre que se cumpla la ley, lógicamente.

¿Qué tipo de operaciones están planteando los inversores extranjeros?

La inversión que nos está contactando actualmente incluye un poco de todo: biotecnología, software, producción industrial –agroalimentación, en especial-,... y el origen de los fondos también es muy variado. Por ejemplo, la inversión desde Reino Unido ha crecido mucho en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre. Muchas empresas británicas están apostando por tener dos patas, una en Reino Unido y otra en Europa, de cara al posible impacto del Brexit. También ha habido alguna operación puntual importante. Y no podemos olvidar que Londres es La City financiera de Europa; a lo mejor el capital viene desde allí pero puede tener su origen en otro país. Ocurre muchas veces.

¿Se está notando el efecto del Brexit y de las políticas proteccionistas de Trump en las operaciones comerciales y de inversión en la Comunitat Valenciana?

De momento, no. Tenemos miedo de que el Reino Unido no llegue a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea; parece estancado y el tiempo corre en contra. En cuanto al efecto Trump, el hecho de que las exportaciones de los productos ahora afectados por aranceles no tengan un peso fuerte en la Comunitat, ha limitado el impacto. Estamos muy atentos, mirando cada día cuando nos levantamos, por el automóvil y sus componentes. Si cumple la amenaza de imponer un arancel superior al 20 por ciento, sí puede hacernos mucho daño, porque un 36 por ciento de la exportación de Comunitat a Estados Unidos son automóviles –el 14 por ciento, componentes, dentro de los que están los motores que fabrica Ford en Almussafes-. Hay mucha preocupación. Además, indirectamente, las políticas proteccionistas de Trump pueden afectar a su demanda interior y su capacidad de consumo y puede provocar una caída en ventas de productos no afectados por aranceles, como cerámica o productos agrícolas.

¿Qué otras líneas de actuación desarrollará su departamento en el último año de la actual legislatura?

Por el lado de captación de inversiones, vamos a promocionar y dar a conocer el Valencia Investment Desk como oficina de atención a la inversión y la reinversión y el servicio que nace al amparo de la nueva ley para los proyectos considerados prioritarios; tenemos que mejorar la comunicación y que se entienda. Hay programadas otras acciones estratégicas, algunas de las cuales se presentarán en el próximo Seminario de Biar. Además, continuaremos con las acciones de promoción en ferias, eventos y a través de la red exterior -que da cobertura ya en 37 mercados-.