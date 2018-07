La jueza archiva la causa contra Coepa porque no aprecia fraude al Servef

La jueza María Luisa Carrascosa ha archivado la causa contra dos expresidentes y un exsecretario general de la desaparecida patronal de Alicante (Coepa) al no apreciar el fraude en subvenciones denunciado por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef). En un auto dictado hoy mismo, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante considera que el cobro de esas ayudas, destinadas a la construcción de un centro de oficios, es compatible con el crédito que el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) concedió a la organización empresarial para financiar las obras.

Por estos hechos declararon como investigados el pasado viernes los expresidente de Coepa Modesto Crespo y Joaquín Rocamora, así como su exsecretario general Javier López Mora.

"Esta instructora está absolutamente segura de que no se han incumplido las estipulaciones antedichas y redactadas en los convenios de colaboración entre Coepa y Servef", recoge la resolución judicial, facilitada hoy por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Esas condiciones obligaban a la patronal a comunicar al Servef, que le había concedido 1,9 millones de subvención, la obtención de cualquier otra ayuda de ente público o privado que tuviera la misma finalidad.

Además de ese dinero, la patronal recibió entre 2012 y 2014 otros 1,1 millones de otras administraciones del sector público valenciano para completar diversas fases del proyecto.

El Servef admitía la compatibilidad de todas esas subvenciones, pero no de dichas ayudas con el crédito de tres millones otorgado por el IVF, que no ha sido todavía reintegrado por la confederación empresarial. En cambio, la jueza ha determinado, tal y como ha acreditado el propio IVF, que ese préstamo no constituye una ayuda pública al estar sujeto a la legislación mercantil.

Esa posibilidad, señala el auto, "no estaba en absoluto prohibida ni figuraba en los convenios de colaboración", que no obligaban tampoco a Coepa a comunicar la suscripción de un préstamo mercantil.

Así lo expusieron también en sus declaraciones como testigos el pasado viernes el exdirector general del Servef Joaquín Vaño y el que fuera secretario autonómico de Empleo de la Generalitat Luis Lobón.

Ambos exaltos cargos del Consell declararon que la ley impedía una "concurrencia de subvenciones" para una misma finalidad, pero no la contratación de un préstamo mercantil.

Segundo archivo

La querella presentada por el Servef ya fue archivada con anterioridad por la anterior titular del juzgado, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias al rechazar que todos los posibles delitos hubieran prescrito.

Además de no apreciar un fraude, la jueza también descarta la existencia de un delito de estafa o apropiación indebida por parte de los investigados, pues el dinero recibido se destinó al Centro de Oficios y Formación de Coepa, ubicado en la calle Metalurgias de Alicante.

Del mismo modo, el hecho de que la confederación empresarial presentara por duplicado las mismas facturas al Servef y al IVF para la obtención de la subvención y el crédito, respectivamente, no constituye un delito de falsedad documental.

En cualquier caso, la magistrada deja la puerta abierta al Servef para que reclame en la vía contencioso-administrativa o en la mercantil -Coepa está en proceso de liquidación- la devolución de la subvención por el incumplimiento de otras condiciones del convenio.