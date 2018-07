Factoo presenta el concurso de acreedores por deudas con Hacienda y la Seguridad Social"

Olivia Fontanillo Valencia

La cooperativa de trabajo asociado Factoo (Fidelis Factu Scoop) ha decidido presentar concurso voluntario de acreedores, "con el objetivo de proteger a sus asociados y garantizar la marcha de la actividad". La entidad atribuye la decisión a "una deuda de Hacienda y la Seguridad Social, debido al adelanto de un IVA y cuotas que la cooperativa aún no ha cobrado, ya que sale de facturas impagadas por retraso de la propia Administración". En el caso de Hacienda, la entidad mantiene una deuda que ronda el millón de euros, por impagos del IVA.

A ello se suma el impacto en su actividad de la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social -adoptada en agosto de 2017- de descalificar a la sociedad cooperativa, dedicada a facturar trabajos para terceros, por varias infracciones, entre ellas por asociar a falsos cooperativistas y carecer de "actividad cooperativizada". Una decisión recurrida por Factoo -que tiene unos 20.000 socios-, cuya actividad e ingresos han sufrido un fuerte recorte.

Respecto a la deuda reclamada, apunta que "la Administración, pese a que les ha ofrecido garantías y avales, ha preferido ignorarlos, cuando en casos similares han sido aceptados". "La solución adoptada por la dirección de la cooperativa responde al daño económico que están generando las administraciones públicas, tanto a la cooperativa como a sus asociados, en vez de presentar una propuesta ganadora para todos", ha señalado José María Escrivá, máximo responsable de Fidelis Factu Scoop.

"En Fidelis creemos que no se debe pagar ni cobrar en negro, de ahí que pagamos mensualmente -cantidad que ha llegado a ser superior a 250.000 euros al mes- a la Seguridad Social por el trabajo facturado de todos nuestros asociados", ha señalado Escrivá. De hecho, el máximo responsable de la firma ha asegurado que "si no existiera la cooperativa, el Estado estaría perdiendo más de un millón de euros, ya que todo eso se facturaría en negro o son trabajos que la gente no realizaría".

El Área de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia elaboró un informe en el que apunta que los socios trabajadores de la cooperativa son simulados, ya que en realidad se trata de "profesionales trabajadores por cuenta propia dedicados a cualquier actividad" obligados a emitir factura a sus clientes y cumplir con su régimen fiscal.

"Mientras el Ministerio de Trabajo ha declarado a Fidelis Factu Scoop disuelta sin tener ninguna sentencia en firme, las administraciones públicas son las que más dinero le deben como contratadores de servicios de los asociados de la cooperativa, ya que manejan plazos demasiado largos. Las diferentes administraciones públicas tardan mucho en pagar y debemos adelantar los impuestos mensualmente", ha señalado José María Escrivá, responsable de la entidad.

"En Fidelis Factu Scoop no hay ni un solo préstamo ni un trabajo sin estar liquidado por nosotros, siguiendo la política de pago en 72 horas, por lo que no entendemos la postura de estas Administraciones si no es en el contexto de una irracional postura válida en todos los países europeos", señala la firma.

"Mientras que el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda intentan dejar a miles de asociados sin el medio ni la herramienta para poder facturar sus trabajos esporádicos, Fidelis Factu Scoop se está esforzando en dar el mejor servicio y adquirir los servicios de Soluciones 360 portal, capaz de dar respuesta a todas las gestiones de cualquier freelance. Nos estamos especializando en diferentes sectores profesionales para dar mayores garantías y seguridad al asociado y para ello nos hemos unido a otras cooperativas de freelance, CoopArt y Tecnicoo", ha señalado Escrivà.