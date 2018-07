El nuevo ministro de Fomento promete a los empresarios valencianos acelerar el Corredor Mediterráneo

El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha mantenido una primera reunión -de caracter "privado"- con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el naviero Vicente Boluda, al que transmitió que ejecución del Corredor Mediterráneo ferroviario "va a seguir con la misma intensidad que hasta ahora" y que, "en todo lo posible, va intentar acelerar las obras e, incluso, mejorar los plazos". "Su compromiso con esta infraestructura es total", aseguró Boluda.

El lobby AVE -que une a los mayores empresarios de la Comunitat Valenciana, liderados por Boluda y Juan Roig- lanzó, hace dos años, el movimiento #QuieroCorredor, que ha logrado unir al mundo económico y la sociedad civil. "Vamos a seguir con la labor de vigilancia de los compromisos de ejecución, así como de que la dotación presupuestaria se ajuste a los avances", afirmó su presidente. En esta línea, ayer presentó el primer chequeo semestral de las obras de 2018.

Además, Boluda ha invitado a Ábalos a acudir a València para detallar la planificación de la infraestructura, que, por el momento, se prevé que esté finalizada en 2025.

Boluda cree que "aunque todo el Corredor está en marcha -en diferentes fases, según tramos-, necesita una apuesta más decidida". En esta línea, recordó que el tercer carril de ancho internacional es solo una solución provisional. "No podemos estar satisfechos hasta que no exista doble plataforma -con tráfico separado de mercancías y pasajeros- entre Algeciras y la frontera francesa", subrayó.

Coste en competitividad

Federico Félix (Pro AVE y Ferrmed) se preguntó "cómo es posible que no tengamos ya sobradamente finalizado el Corredor Mediterráneo" y lo atribuyó a "que se trata de temas políticos, y nosotros, políticamente, no hemos pintado una mierda nunca".

El presidente de la patronal autonómica (la CEV), Salvador Navarro, destacó que "es irracional, desde el punto de vista no solo logístico sino social, que no haya una debida conexión entre la segunda y tercera ciudades españolas, Valencia y Barcelona, y que la cuarta provincia de España, no esté debidamente conectadas". Asimismo, recordó que el Corredor es fundamental para la competitividad de las empresas del Mediterráneo -apuntó que los costes del transporte ferroviario son un 30 por ciento inferiores a los del realizado por carretera- y para cumplir con los objetivos y requisitos medioambientales definidos por la Unión Europea.

Félix aludió, también, a este "sobrecoste de las exportaciones de los últimos 15 o 20 años" por la ausencia del Corredor. Con esa cantidad, "ya estaría pagado, pero no lo tenemos".

Boluda aprovechó para convocar al empresariado al gran acto de cierre de la campaña por el Corredor de 2018, que se celebrará el 27 de septiembre en Barcelona. Destacó que la infraestructura contribuye a la "vertebración y unidad de España", que "no va en detrimento de nada ni de nadie".

El Movimiento #QuieroCorredor es una acción itinerante que recorrerá este año nueve ciudades del arco mediterráneo. Ya ha hecho parada en Algeciras, Granada, Málaga, Cartagena, Lorca y Alicante y las próximas paradas serán Castellón, los días 13 y 14 de julio, Reus, 7 y 8 de septiembre, y Martorell, los días 21 y 22 de septiembre.

Desde la puesta en marcha del canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, en noviembre de 2016, se han logrado ya más de 75.000 firmas de apoyo al proyecto, más de 19.000 seguidores en redes sociales y 530.000 visitas al canal.

"Maniobra teledirigida"

En este sentido, Vicente Boluda criticó la exclusión de Valencia de los tramos prioritarios del resto de corredores ferroviarios transeuropeos, que considera "una maniobra teledirigida", que daña a la región, "con excusas tan peregrinas como que la línea Valencia-Madrid no se recoge porque ya está hecha y funciona, cuando las de Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, también, y están incluidas, o que la de Valencia-Zaragoza ya cuenta con dotación, cuando otras que ya la tienen sí se han incluido".

Recordó que el Gobierno central emitió un comunicado en el que afirmó que la Comisión Europea "había aceptó todo lo que había propuesto, sin cambios". "No hay que rebuscar mucho", ironizó.