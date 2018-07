J.L. Bonet: "El blockchain supone una oportunidad para transformar la cadena logística de los puertos"

El presidente de Cámara España, José Luís Bonet, considera que Para Bonet, "la incorporación de avances tecnológicos es crucial para la mejora de nuestra competitividad en el contexto global. Y entre estos avances, destaca sin duda por su reciente irrupción y las posibilidades que ofrece para el ámbito logístico, la tecnología blockchain. Este nuevo tipo de sistema de base de datos distribuida, supone una oportunidad para transformar la cadena logística de los puertos. En particular, gracias a su capacidad para reducir los trámites burocráticos asociados a la logística, para aumentar la eficiencia de los procesos bancarios, y para mejorar la trazabilidad de los productos intercambiados".

En esta misma línea se expresó ayer, en su intervención en la jornada organizada por Cámara España y Cámara Valencia, con la colaboración de la Fundación Valenciaport, para analizar el impacto del blockchain en el sector logístico, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, para quien "tenemos la responsabilidad de incorporar esta tecnología al sector de la logística, ya que se adapta perfectamente a la cadena de suministro y a las necesidades empresariales del comercio internacional, actualmente centradas en la transparencia y seguridad, la automatización, la posibilidad de auditar los datos por parte de terceros y las soluciones escalables".

Por su parte, el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, señaló que el "blockchain es capaz de descentralizar la gestión completa de cualquier activo que se pueda digitalizar: una moneda, un título de propiedad, una cuenta bancaria, una historia clínica de un paciente, una póliza de seguros, un contrato de cualquier tipo la documentación del comercio internacional extremo a extremo. En este sentido, cambiará la manera en que se relacionan las empresas o entidades unas con otras. La tendencia será que cada uno se relacione con uno a varios nodos de una red donde existe consenso. El funcionamiento extremo a extremo es desacoplado, lo que facilitará enormemente las transacciones de cualquier tipo".

"Se trata de una tecnología que permite registrar y compartir transacciones y que sirve de base para muchas aplicaciones, porque garantiza seguridad y confianza en los registros", ha afirmado la responsable para Blockchain del World Economic Forum, Nadia Hewett, en la jornada organizada por Cámara España y Cámara Valencia, con la colaboración de la Fundación Valenciaport, para analizar el impacto del blockchain en el sector logístico.

Inauguraron la jornada Bonet; Morata; el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, y el director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa. Participaron, también, el presidente del Puerto de Santander, Jaime González, y el Head of Digital Customs Sector at European Commission DG Taxation and Customs Union, Zahouani Saadaqui.

Más transparencia y seguridad

La tecnología del blockchain puede transformar irreversiblemente, no sólo el mundo financiero, sino multitud de sectores, como el logístico, permitiendo la gestión segura y distribuida de las transacciones.

El blockchain permite un comercio transparente y seguro en el que no es necesario el uso del papel para el conocimiento de embarque, los certificados o las cartas de crédito. La documentación electrónica proporciona acceso a la ruta del documento y a cualquier cambio que se haya realizado en las órdenes de compra, reservas o facturas, lo cual garantiza su autenticidad e integridad. Los bancos, aseguradoras, aduanas y transitarios pueden beneficiarse de estas ventajas, así como de la trazabilidad de las operaciones. Por otro lado, el blockchain permite la distribución de la información a los interesados de forma directa a partir de plataformas colaborativas.

Las ponencias de expertos internacionales y nacionales han ofrecido una idea global sobre la aplicación de blockchain, tanto en el entorno empresarial como en el de la administración, y la configuración de las primeras redes empresariales con esta tecnología.