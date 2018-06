'Semana de la ISR': "La inversión socialmente sostenible avanza tras demostrar su rentabilidad y seguridad"

Rentabilidad y sostenibilidad no solo no están reñidas, sino que la inversión socialmente responsable (ISR) ha demostrado, en los últimos años, ofrecer un plus de retorno, según los expertos reunidos en la Bolsa de Valencia en el marco de la 'Semana de la ISR', impulsada por Spainsif. El consumidor, el mercado y los ahorradores demandan, cada vez en mayor medida, inversiones sostenibles, tendencia que contrasta con su aún escasa implantación en términos globales: el patrimonio de los fondos socialmente sostenibles apenas supone un 2% del total mundial, porcentaje que en España cae hasta el 1%.

"Hay países, como Francia, a las que se obliga a las gestoras con más de 500 millones de euros de patrimonio gestionado a calcular el impacto de sus riesgos climáticos de sus fondos de inversión. El gobierno británico también intenta presionar a las gestoras para comunicar el riesgo de carbono de sus vehículos. Tarde o temprano, llegará a nuestro país. Las gestoras, grandes o pequeñas, tendrán que calcular el riesgo de carbono de sus fondos. Hay sitio para gestoras especializadas en sostenibilidad", destacó Fernando Luque, Senior Financial Editor de Morningstar.

"Hemos construido el atlas de sostenibilidad y el scoring mundial -que tiene en cuenta criterios vinculados al medio ambiente, la RSE y el gobierno corporativo-. España está bastante bien situada en el scoring mundial de sostenibilidad. Europa, en general, puntúa bastante bien respecto a Estados Unidos", señaló Luque.

"Miremos la crisis que acabamos de pasar y las empresas que no han sobrevivido. Los fondos de ISR son más resistentes frente a la crisis y más seguros", afirmó Fernándo Ibáñez, director general de Ética EAFI, anfitriona del evento en Valencia.

PUBLICIDAD

Contenido patrocinado Otras noticias