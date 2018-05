S&P revisa de "estable" a "favorable" la perspectiva de la C. Valenciana

La agencia internacional de rating Standard & Poor's (S&P) ha mejorado la calificación crediticia de la Comunitat Valenciana: mantiene el nivel 'BB', pero pasando de "perspectiva estable" a "perspectiva favorable". La agencia norteamericana destaca la mejora de los ingresos registrada por la Comunitat en un contexto de crecimiento económico y elevada estabilidad política e institucional. S&P destaca, en su informe, la "necesaria" reforma del sistema de financiación autonómico e incluye, entre los posibles escenarios, una reestructuración de la deuda de la Comunitat, con algún mecanismo de quita.

El informe señala que este crecimiento, junto con el control del gasto por parte del Consell, ha permitido que las cifras de déficit de la Comunitat hayan resultado incluso mejores que las previsiones. En concreto, los datos de 2017, según refiere S&P, reflejan un déficit corriente del 5,4% con respecto a los ingresos corrientes, que asciende al 13,6% si se contemplan los ingresos y gastos de capital. Los datos registrados mejoran en tres puntos los de 2016, y en más de dos puntos los previstos por la agencia de rating, prosigue el documento.

La agencia de rating confía en que, bajo las actuales circunstancias, la Comunitat Valenciana habrá reducido su déficit corriente hasta el 3% en 2020, dejando el déficit total en torno a un 10% de los ingresos en ese mismo ejercicio.

Por otra parte, la agencia Standard and Poor's reconoce la insuficiencia del modelo de financiación que penaliza a la Comunidad Valenciana, a pesar de que su gasto per cápita es de los más bajos de España y de que su nivel de renta per cápita es claramente inferior a la media nacional. La agencia opina que la reforma del modelo de financiación es necesaria para garantizar la estabilidad de las finanzas, no solo valencianas, sino del conjunto de comunidades autónomas valencianas, y lamenta que no haya información precisa con respecto a la fecha de aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica debido a la inestabilidad de la situación política española.

Para el futuro, S&P podría plantearse una mejora en el rating de la Comunidad Valenciana en dos escenarios: una mejora inesperada del déficit en el entorno del 10% de los ingresos totales o una restructuración de la deuda en el marco de la revisión del modelo de financiación que incluyera algún mecanismo de quita, de modo que el nivel de deuda acumulada por la Generalitat cayera por debajo del 270% de los ingresos corrientes.

"Recuperación de la credibilidad"

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, destacó que esta mejora de la calificación crediticia por Standard & Poor's "certifica que el Gobierno valenciano está haciendo las cosas bien" y representa "un aval a la gestión del Consell".

"El informe de una agencia independiente y solvente internacionalmente avala que en la actualidad, y frente a los desórdenes del pasado, el Consell de todos los valencianos está trabajando bien", destacó Soler. "Se ha mejorado sensiblemente la gestión, se está trabajando desde el rigor presupuestario y se han establecido unos niveles de control y de transparencia que no tienen comparación en ninguna etapa pasada", añadió.

"Es una constatación de la recuperación de la credibilidad de las instituciones valencianas también en el ámbito internacional. Difícilmente con gobiernos como los del pasado, y más en estos momentos, las instituciones valencianas podrían recabar crédito alguno en el exterior", afirmó.

