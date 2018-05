El 'boom' del consumo saludable impulsa el negocio de Zumex

La tecnología del fabricante de máquinas exprimidoras aporta soluciones desde la hostelería, a las tiendas de Carrefour y Mercadona o las oficinas de gigantes como Google, Facebook o Decathlon. (Más contenidos en la revista digital gratuita 'eE Comunitat Valenciana').

Los nuevos hábitos que abogan por una dieta equilibrada y más saludable, con un incremento del consumo de frutas y verduras -respaldados por la Organización Mundial de la Salud y por instituciones y gobiernos de todo el mundo-, han disparado la demanda de zumos naturales. Un fenómeno que ha llegado para quedarse y que ha dado un fuerte impulso a las soluciones para el exprimido de frutas y verduras de la firma valenciana Zumex Group.

La compañía ha incrementado su facturación un 130 por ciento en los dos últimos ejercicios -cerró 2017 con 35 millones de euros en ventas, un 35 por ciento más que en 2016- y sus innovadores equipos dan servicio en locales de hostelería, espacios públicos -como centros deportivos, de salud, educativos, estaciones o aeropuertos-, grandes cadenas de distribución -como Carrefour, Edeka, Marks & Spencer o Mercadona- y oficinas, entre ellas, las de algunos de los gigantes de sus respectivos sectores, como Google, Facebook, Samsung, Hyundai, Decathlon o la Berkeley University.

"Los resultados que estamos consiguiendo son fruto del trabajo constante que hemos realizado en las tres últimas décadas. Desde el principio, creímos en un proyecto de vida saludable, más natural, y en los últimos años esa visión se ha consolidado en la sociedad. Llevamos años investigando y analizando la tendencias y necesidades de los consumidores de zumos en todo el mundo. Esto nos permite ofrecer un servicio integral a nuestros clientes, que va desde la conceptualización de los espacios, a la amortización de los equipos, e incluso a la colaboración en el diseño de los planes de rentabilidad. Vamos a potenciar aún más esta vertiente de conocimiento, más allá de fabricar sistemas para hacer zumo, ese saber hacer basado en la experiencia, para generar cada vez mayor valor añadido a nuestros clientes. Nuestra estrategia pasa por darles soporte y acompañarles en todo el proceso. El potencial y las posibilidades son enormes; lo tenemos aún todo por hacer", subraya Víctor Bertolín, fundador y director general del grupo.

La base de este posicionamiento ha sido la clara apuesta de Zumex, desde sus inicios, por la especialización y la I+D, con tecnologías propias patentadas. "El know how lo queremos dentro, pero también llevamos a cabo acciones con centros tecnológicos y empresas especializadas, porque recibir imputs externos nos ayuda a tener una visión más amplia y que nuestros desarrollos siguan siendo punteros y diferenciados", apunta Bertolín.

Tecnología propia

En 2017, la firma destinó 1,4 millones de euros a inversión en I+D. "Desde el principio, la compañía ha estado enfocada a la reinversión. El presupuesto para I+D no está predefinido, sino que se decide qué se quiere hacer y si se puede o no abordar. Estamos acostumbrados a crear tendencia y el mercado espera eso de nosotros. A la velocidad a la que avanzan las tecnologías y sistemas, si te paras, te quedas obsoleto en muy poco tiempo", explica.

Esta apuesta por la tecnología y los desarrollos propios llevó a Zumex a apostar por la producción en España y otros países europeos. "Decidimos crear una red de proveedores especializados de cercanía, que nos permite garantizar el mayor control y calidad en todos los procesos. Esto nos ha permitido ser competivivos a nivel mundial". Zumex Grupo cuenta con tres importantes líneas de negocio, Food service & Retail, Food Engineering y Vending, "todas con importantes crecimientos", apunta Bertolín.

Para acompañarlos, Zumex está reforzando su plantilla -integrada por unos 150 trabajadores, que llegarán a 200 en 2020- y está construyendo una nueva sede central, en el Parque Empresarial Táctica en Paterna (Valencia), que triplicará sus instalaciones actuales, ubicadas en Moncada. La firma compró 20.000 metros cuadrados de suelo, sobre los que está construyendo los edificios que acogerán sus oficinas, laboratorios y la planta de fabricación. La inversión se cifra en unos 15 millones y se inaugurarán en 2020.

La compañía distribuye sus sistemas en más de 100 países y el negocio internacional supone el 90 por ciento de su facturación anual. Zumex tiene cinco filiales, en Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia y Alemania, y está registrando importantes crecimientos en Oriente Medio, Asia y Oceanía.

"La presencia internacional combina todos los modelos, en función de las características de cada mercado: filiales propias, importadores exclusivos, acuerdos con distribuidores, con cadenas de retail... La presencia directa te da más conocimiento, visibilidad y potencial, pero exige grandes esfuerzos. Vamos a ir paso a paso y con criterio. En principio, el plan estratégico no contempla nuevas filiales en los próximos dos años", indica.

En el caso de España, el principal crecimiento en los últimos años se ha conseguido en retail, "gracias a los proyectos con grandes empresas de distribución, entre ellas, Mercadona, que ha hecho una labor fantástica. Trabajamos con este segmento desde hace casi 20 años con grupos de otros países. En España ha tardado más, pero hoy uno de cada diez hogares toma zumo de naranja natural recién exprimido y es una tendencia en aumento. Además, esta apuesta por parte de un grupo de referencia provoca una reacción en las empresas que operan en el mismo negocio", apunta.

Bertolín destaca, asimismo, el potencial de Zumex Food Engineering, la división especializada en el diseño y fabricación de soluciones industriales personalizadas, que da servicio tanto a emprendedores como a compañías ya consolidadas. "Abarcamos plantas de todos los tamaños, pero estamos especializados en microfábricas orientadas a la fabricación de jugos, frutas y verduras para entrega diaria", señala el ejecutivo.

Entre las actuaciones de mayor envergadura, una de los últimas ha sido el proyecto de ingeniería integral a medida para la puesta en marcha de la tercera planta especializada en la extracción de zumos de la compañía Lácteosbol, empresa referente en producción de lácteos en Bolivia.

Zumex descarta, por el momento, fabricar equipos orientados al uso en el hogar. "Estamos totalmente capacitados como empresa para abordar este segmento de mercado, pero entendemos que aún no es el momento. Se trata de clientes y canales de distribución distintos a los profesionales y lo afrontaremos cuando estemos preparados en todos sus frentes, no solo en tecnología e ingeniería. No nos hemos fijado un plazo", detalla.

Asesorando a la Generalitat

Zumex está colaborando con la Generalitat Valenciana en el proyecto de implantación de hábitos de consumo saludables en los centros educativos y sanitarios de la Comunitat. La firma trabaja, desde hace años, en este ámbito en otros países, como Estados Unidos. "Estamos aportando conocimiento y asesoría. Se han hecho algunas pruebas piloto en colegios públicos y estamos preparados, pero será la Administración la que decida cómo, cuándo y con quién ejecutarlo. No se trata de generar nuevo negocio, sino de contribuir al cambio cultural en alimentación de cara al futuro", dice Bertolín.

"Atractiva para el inversor"

El capital de Zumex se reparte entre cinco propietarios, con Víctor Bertolín como accionista mayoritario. "Somos una empresa muy atractiva para el inversor, que busca empresas en crecimiento y con potencial, con una situación financiera saneada. Estamos recibiendo constantes muestras de interés por entrar en el capital. Escuchamos a todo el mundo, pero no hay ninguna intención en vender. La compañía vale mucho económicamente, pero liderar un proyecto de estas características es impagable. Estamos muy satisfechos, implicados y motivados", subraya el director general.

