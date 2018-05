348 254

Broseta se une al Club de Empresas Responsables y Sostenibles

Broseta se une al Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S), en el marco de su compromiso con la responsabilidad social y la sostenibilidad. Se trata de la primera empresa del sector legal en sumarse a la base de socios del CE/R+S, que tiene como objetivo promover e impulsar la responsabilidad y sostenibilidad empresarial desde el punto de vista social y medioambiental, como complemento y apoyo a la sostenibilidad económica de las empresas. El Club cumple un año con 26 compañías, de diferentes sectores y perfiles.

Broseta es una firma de referencia en el sector legal que ofrece asesoramiento jurídico en las principales áreas del Derecho (Administrativo, Fiscal, Laboral, Mercantil, Penal y Procesal) a empresas locales, nacionales, multinacionales y a todo tipo de entidades y organismos de la Administración Pública, y que cuenta además con una clara vocación internacional, avalada a través de su presencia en Portugal, Suiza, el liderazgo de la Red Legal Iberoamericana (alianza de firmas con presencia en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana) y la amplia red de firmas de primera línea con las que colabora en el resto de Latinoamérica.

En el ámbito de la responsabilidad social, Broseta tiene plenamente integrada en su estrategia, tanto en la gestión interna como en las relaciones con sus diferentes grupos de interés, el compromiso pleno que mantiene con la sociedad, los Derechos Humanos y el medio ambiente. Además, lleva a cabo numerosas actividades e iniciativas en colaboración con colectivos necesitados y organizaciones de apoyo a los más desfavorecidos.

El CE/R+S está inscrito en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana. Su base de socios se completa con AGC Flat Ibérica, Almacenes Lázaro, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), Grupo Baux, BP Oil, Grupo Bertolín, Caixa Popular, Dualium Management, El Corte Inglés, Ética EAFI, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Obinesa, Palau de les Arts Reina Sofía, Barrio La Pinada, Ribera Salud, RNB Cosméticos, Royo Spain, Suavinex, Triangle Real Estate Management, Unimat Prevención y Unión de Mutuas.

La RS, una tendencia imparable

"El CE/R+S celebra su primer aniversario consolidado como referente en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en la Comunitat Valenciana. Cada vez más empresas apuestan por un enfoque estratégico en estas materias, integrándolas en toda la cadena de gestión y valor, para diferenciarse y competir mejor, y van surgiendo diferentes sistemas y herramientas que permiten evaluar su impacto real. Es una tendencia que no tiene vuelta atrás y que seguirá expandiéndose en los próximos años, tanto por los compromisos y obligaciones impuestos a nivel autonómico, nacional e internacional, como por el cambio en la mentalidad y exigencias de los consumidores, que reclaman a las empresas políticas y comportamientos sostenibles con la sociedad y con el entorno", destaca Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles.

Una empresa responsable es aquella que no sólo cumple las obligaciones normativas en estos ámbitos, sino que va un paso más allá, con una integración real y efectiva de estas vertientes y objetivos en su estrategia global, sus procesos y su relación con los diferentes grupos de interés –empleados, accionistas, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto-, así como con el medio en el que ejerce su actividad. Muchas compañías en la Comunitat Valenciana han aplicado este tipo de enfoque y estrategias desde su creación. Otras se están sumando ahora a una tendencia que se consolidará y acentuará en el futuro más inmediato.

En esta línea se están desarrollando tanto las estrategias europeas como la normativa nacional y autonómica. Respecto al ámbito regional, en los próximos meses se aprobará la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social y cada vez más Administraciones, organismos y empresas públicas incorporan criterios y requisitos sociales y medioambientales en los pliegos de licitaciones de contratos de suministro de productos y servicios.

Promover, compartir y difundir

En este sentido, difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas es clave en la transición hace un nuevo modelo económico más responsable y sostenible. Para lograrlo, el CE/R+S desarrolla acciones en varios ejes, entre los que destacan, encuentros mensuales de buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresarial (RSE); acciones conjuntas entre socios con impacto social y medioambiental; funciones de representación e interlocución con Administraciones Públicas, instituciones y grupos de interés, y comunicación y divulgación de las actividades y las buenas prácticas del propio club y de sus miembros en estas materias.

El CE/R+S está abierto a nuevas incorporaciones de empresas con sede en la Comunitat Valenciana o fuera, siempre que desarrollen una actividad significativa en esta región. Entre los criterios de admisión están contar con modelo de negocio que apueste por la ética y la sostenibilidad de forma real y efectiva; no pertenecer a sectores excluidos, como armas o juego; publicar un informe no financiero (memoria de sostenibilidad) o comprometerse a hacerlo en los próximos dos años; no haber sido sancionada por cuestiones medioambientales o sociales, y contar con el aval de dos miembros del Club.

