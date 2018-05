El Síndic de Greuges acusa a la Conselleria de Igualdad de "incumplir su obligación legal de colaborar"

El informe del Síndic de Greuges de 2017 acusa a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra de estar produciendo "un daño considerable al crédito" de la institución, equivalente al Defensor del Pueblo ante la ciudadanía, por incumplir su obligación legal de colaborar con ella, al no dar respuesta a 133 quejas y 95 sugerencias del Síndic.

"La situación a la que se ha llegado resulta difícilmente sostenible", asevera el último informe del Síndic de Greuges, que se ha entregado hoy a las Corts Valencianes y posteriormente han dado a conocer en rueda de prensa el Síndic, José Cholbi, y los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla.

El informe refleja que, de las trece Administraciones que no han contestado a las peticiones de información de la institución tras varios requerimientos, la Conselleria de Igualdad ocupa el primer lugar, con 133 quejas, y también el de las Administraciones que no han dado respuesta a las sugerencias del Síndic, con 95 casos.

El Síndic de Greuges lamenta que, por primera vez, en un destacado número de expedientes ha tenido que dictar resoluciones sin haber recibido "respuesta alguna" de la Conselleria, después de reiterados requerimientos y tras más de cuatro meses de espera, lo que supone un incumplimiento de la ley de la institución.

Expone que no tiene capacidad para concluir si esas "anomalías se deben a la falta de medios o a una deficiente organización de los mismos", pero asevera que tiene la obligación legal de "denunciar ante las Corts el avanzado deterioro de esta situación", pues afecta a la protección de los derechos de personas en graves dificultades.

Ángel Luna considera "sorprendente" el comportamiento del departamento de Oltra, por el "elevadísimo número de casos que no ha respondido a la petición de información o lo ha hecho pasados cuatro meses desde que se solicitó" y también por el "elevado número que no ha respondido a las resoluciones del Síndic". A su juicio, esta situación supone "una falta de colaboración con el Síndic que no favorece para nada el prestigio de la institución".

"La fuerza de nuestras resoluciones está en la cualidad de las mismas, en el prestigio público y el respaldo que le den Les Corts, si las propias instituciones no colaboran con el Síndic evidentemente el prestigio de la institución decae", ha lamentado.

En este sentido, ha explicado que han recibido escritos de ciudadanos que "se lamentan" de que "no solamente la Conselleria no les contesta a ellos, sino que ni siquiera contesta al Síndic" o contesta pasados cuatro meses, ha reprobado.

"Doblemente grave"

Luna ha advertido de que esta cuestión es "doblemente grave" porque en la mayoría de los casos son respuestas "absolutamente estandarizadas" lo que, a su juicio, "justifica menos, si es que hubiera alguna posibilidad de justificar, que no se conteste en plazo". "Hay respuestas que son complejas que se puede entender que se tarde en contestar, pero cuando se hace una respuesta estándar en la que lo único que cambia es el nombre de la persona no es posible de entender que se tarde cuatro meses".

Ha explicado que esta situación ocurrió con anterioridad y se le puso de manifiesto a la Conselleria y su respuesta fue que tenía falta de medios materiales y personales y, por tanto, justificaba el retraso "en el retraso que tenía a su vez a la hora de recibir los escritos del Síndic". No obstante, ha considerado que "el problema dejó de ser problema" con la llegada de la administración electrónica y, pese a ello, "lejos de arreglarse se viene agravando", ha recriminado.

En este sentido, ha avanzado que en lo que va de año hay "muchísimos expedientes" que se han resuelto "son informes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".



