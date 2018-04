Sisodia (el gurú al que cita Juan Roig): "En el capitalismo solo sobreviven los negocios que aportan valor"

"El capitalismo es el mercado libre, son las personas libres. En el capitalismo solo sobreviven los negocios que aportan valor", afirmó ayer Raj Sisodia, profesor en Babson College y autor del bestseller 'Capitalismo Consciente', cuyas reflexiones citó Juan Roig en la última presentación de resultados de Mercadona. Sisodia impartió una conferencia en el marco del Babson Collaborative Summit, foro en el que 24 universidades de todo el mundo especializadas en emprendimiento han puesto en común metodologías innovadoras en este ámbito a través de una serie de actividades y ponencias, celebrado el EDEM Escuela de Empresarios.

Raj Sisodia ha explicado en qué consiste el capitalismo consciente, un movimiento que defiende una filosofía y modelo de gestión empresarial que cada vez tiene más seguidores en todo el mundo. El profesor ha resaltado cómo, durante las últimas décadas, muchas empresas cotizadas en Bolsa han antepuesto la búsqueda de beneficios a un proyecto sostenible a largo plazo. "Se preocupan por alcanzar la máxima rentabilidad en el próximo trimestre. En los últimos décadas el beneficio medio de las empresas se ha reducido porcentualmente, mientras que los sueldos de los altos ejecutivos se ha multiplicado", ha añadido.

Ante esta situación, Sisodia ha planteado un escenario diferente. "El negocio del negocio son las personas. El negocio es un juego donde todo el mundo puede ganar, incluso la competencia". "Los seres humanos somos, a cada década que pasa, más inteligentes, estamos mejor conectados, tenemos propósitos y tenemos a nuestro alcance muchísima información", ha indicado, a lo que ha añadido que todos estos cambios rápidos se unen al mayor protagonismo de la mujer en las esferas de poder. "El cambio más importante del siglo XXI será el del fin de la marginación de las mujeres", ha afirmado.

"Todo este progreso está generando que estemos ganando consciencia: somos más conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, antes solo pensábamos egoístamente; vivimos en la época más pacífica de la Humanidad", ha asegurado. En este contexto, Sisodia ha expuesto lo que supone el capitalismo consciente, basado en los principios de contar con un propósito, "qué es lo que te define"; tener en cuenta "la interacción con todos los interesados"; ejercer un liderazgo consciente "que no mire el ego y el dinero"; y fomentar la "cultura del cuidado".

"Propósito es hacer algo que valga la pena y luego ganar dinero; no hacer algo solo para ganar dinero. Primero el propósito, después la estrategia. Si tienes un propósito, tu empresa será única y diferente", ha indicado. Del liderazgo consciente, ha explicado que un líder tiene que ser generoso y ser capaz de llevar a los empleados a un lugar mejor.

Además, ha añadido la importancia de tener una buena cultura empresarial "consciente", que te diferencie y que preste atención al cuidado de las personas. "La estrategia es importante, pero la cultura puede darte el poder o destruirte", ha señalado el profesor de Babson College.

Como conclusión, Raj Sisodia ha destacado que, mientras el capitalismo consigue "dinamismo", el capitalismo consciente logra "dinamismo y decencia". "Las empresas que lo apliquen alcanzarán un mayor compromiso de sus trabajadores, tendrán más ventas, quizás menos márgenes, pero gastarán menos en marketing y en costes legales y administrativos", ha finalizado ante las 240 personas que han llenado el Auditorio Paco Pons de EDEM.

Formación experiencial

Por la mañana, tras la apertura del foro con las palabras de bienvenida de la presidenta de EDEM, Hortensia Roig, los asistentes han participado en distintas actividades. Heidi Neck, una de las profesoras más reputadas en el mundo en el ámbito del emprendimiento, ha abierto la jornada. Directora de facultad en Babson College y autora principal de 'Teaching Entrepreneurship' (libro para ayudar a enseñar emprendimiento de manera experiencial y atractiva), Neck, a través de un taller práctico, ha desarrollado nuevas ideas para seguir fortaleciendo las sinergias y el compromiso entre las universidades asistentes.

A continuación, los participantes han realizado una visita a Marina de Empresas, el ecosistema emprendedor formado por EDEM, la aceleradora Lanzadera y la sociedad de inversión Angels.

Posteriormente, Cheryl Kiser, directora ejecutiva del Instituto Lewis para la Innovación Social y el Laboratorio de Innovación Social Babson, ha impartido la ponencia 'Cómo construir un ecosistema de innovación social dentro de la universidad'.

Las actividades en las instalaciones de EDEM se han cerrado con una mesa redonda en la que han intervenido los exalumnos de Babson College Pablo Serratosa (presidente de Zriser) y Silvino Navarro (consejero delegado de Industrias del Curtido), quienes han conversado sobre cómo su formación en emprendimiento les ha ayudado en su trayectoria profesional como emprendedores, empresarios e inversores.

Babson College

Babson Collaborative for Entrepreneurship Education es una iniciativa liderada por Babson College (Boston, EE.UU), considerada la principal universidad del mundo en emprendimiento. Los miembros de esta red son escuelas de negocios y universidades de los cinco continentes interesadas en el desarrollo de la educación emprendedora. EDEM es miembro de Babson Collaborative desde su creación, ya que su oferta formativa está especializada en el ámbito del emprendimiento.

A esta cumbre internacional han asistido representantes de las siguientes universidades: Babson University (EE.UU); Oulu Business School (Finlandia); Bennett University, Flame University, ISME Indian School of Management & Entrepreneurship (India); Waseda University (Japón); American University in Cairo (Egipto); Soldbridge International School of Business (Corea del Sur); Universidad del Desarrollo (Chile); Université Laval (Canadá); Almaty Management University (Kazajistán); EAE (España); CETYS Universidad, Universidad de Guadalajara y TEC de Monterrey (México); Facens (Brasil); Prince Mohammad Bin Salman College of Business and Entrepreneurship (Arabia Saudí); American University of Afghanistan (Afganistán); Nord University y NTNU (Noruega); Universidad de Piura (Perú); y Henley Business School, Plymouth University y Ulster University (Reino Unido).

Además de participar en las actividades y seminarios, los asistentes al congreso conocieron durante la jornada de ayer la gastronomía y el patrimonio cultural de la ciudad de Valencia y sus motores económicos a través de una serie de visitas. El Summit se cierra esta noche con una cena en el edificio Veles e Vents, en la Marina de València, donde la presidenta de Babson College, Kerry Healey, expondrá las principales conclusiones extraídas durante el día.

Programas de emprendimiento

EDEM ofrece desde grados universitarios como el Grado en ADE para Emprendedores, impulsado junto a la Facultad de Economía de la Universitat de Valencia, hasta postgrados como el Máster en Emprendimiento y Liderazgo, adscrito a la Universitat Politècnica de València, pasando por programas sectoriales dirigidos a profesionales como son los Focus en Turismo y Focus en Deporte. Además, ofrece la posibilidad de que sus alumnos desarrollen y pongan en marcha sus proyectos emprendedores a través del programa Campus de la aceleradora Lanzadera.

