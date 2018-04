Andersen Tax & Legal refuerza su posicionamiento en el ranking de 'The Legal 500', con 6 áreas destacadas

El directorio internacional The Legal 500 ha destacado a Andersen Tax & Legal como firma recomendada nuevamente en las áreas de 'Commercial, Corporate and M&A' (Mercantil), 'Dispute Resolution' (Procesal y Arbitraje) y 'Public Law' (Derecho Público) en la nueva edición de su ranking de 2018, e incluye a la firma por primera vez entre las mejores firmas del mercado en la clasificación de 'Banking & Finance' (Bancario y Financiero), 'Employment' (Laboral) y 'Real Estate' (Inmobiliario).

Específicamente, Andersen Tax & Legal ha sido reconocida como una de las mejores firmas españolas en 'Commercial, Corporate and M&A' por The Legal 500, que indica en su publicación que la firma "asesoró a RMA of New Jersey en la joint venture con Equipo IVI para la creación del grupo más grande de reproducción asistida en el mundo, en una transacción valorada en 900 millones de euros", e indica que los socios Gonzalo Cerón y Carlos Salinas dirigen el equipo en las oficinas de Madrid y Valencia y la oficina de Barcelona, respectivamente.

Asimismo, The Legal 500 resalta el área de 'Dispute Resolution' de Andersen Tax & Legal en banda 4 y subraya que la firma, "que ha incorporado recientemente a Olleros Abogados, es activa en importantes arbitrajes multijurisdiccionales", al tiempo que apunta que Iñigo Rodríguez-Sastre "lidera el numeroso equipo".

The Legal 500 también reconoce a la firma en España en el área de 'Public Law', en el nivel 4, y apunta en el comentario editorial que, "bajo el liderazgo de José Vicente Morote, Andersen Tax & Legal ha aumentado su reconocimiento en el asesoramiento en derecho público".

Andersen Tax & Legal está clasificada por primera vez en el área Laboral del ranking de The Legal 500, que señala que la firma "ha reforzado su área de laboral con nuevas incorporaciones, como la de Alfredo Aspra".

El departamento de Real Estate, por el que Andersen Tax & Legal está realizando una importante apuesta, también se posiciona en el ranking de The Legal 500 por primera vez en 2018, al igual que el área de Banking & Finance, tras el impulso del área con la incorporación de Guillermo Yuste como socio responsable del departamento.

The Legal 500 basa su ranking en la valoración de 250.000 abogados de empresa así como en el análisis de las operaciones de las firmas, que realizan sus investigadores de forma independiente.

Andersen Tax & Legal es firma miembro española de Andersen Global, una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas legalmente, compuesta por profesionales fiscales y legales en todo el mundo. Establecida en 2013 por la firma miembro Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta hoy con más de 2.500 profesionales y tiene presencia en 87 localizaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

