Montoro 'planta' a los alcaldes valencianos y cita a la Generalitat el último día de enmiendas a los PGE

Medio centenar de alcaldes del área metropolitana de Valencia han llevado hasta la puerta del Ministerio de Hacienda la exigencia de inclusión de los 38 millones de euros de ayuda al transporte público de esta zona que quedaron fuera del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018. "Nadie del Ministerio nos ha recibido, como habíamos solicitado. Solo ha accedido a una reunión el día 27 -en la secretaría general de Financiación Autonómica y Local-, cuando ya prácticamente se está fuera de plazo para la presentación de las enmiendas correspondientes", lamentó María Pérez, gerente de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

La delegación valenciana registró una declaración institucional en el Ministerio y, posteriormente, se reunió con representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso, para pedirles que recojan estas subvenciones en las enmiendas a los PGE, dada la "discriminación" de Valencia frente a otras ciudades y regiones.

Carlos Domingo, director general de Obras Públicas de la Generalitat, destacó que "no está justificado que la tercera área metropolitana de España -con unos dos millones de habitantes- quede al margen de la financiación estatal para las áreas metropolitanas, mientras Madrid recibirá 127 millones, Barcelona 109 millones y Canarias 48 millones". Según cálculos del Gobierno valenciano, desde 2011 el área metropolitana de Valencia "ha dejado de recibir más de 300 millones de euros en subvenciones del Estado" para transporte público.

"La ausencia de una financiación adecuada impedirá una mayor eficiencia de las políticas de movilidad, el ahorro energético o la reducción de la contaminación en la zona", criticó María Pérez.

Respuesta "incomprensible"

La gerente ha calificado de "incomprensible" que el Ministerio, además, pretenda justificar la ausencia de financiación a la ATMV, al asegurar en su misiva "la posibilidad de que los municipios participen, mediante concurrencia competitiva, en el fondo de 51 millones que el Estado prevé para financiar el transporte de los municipios de más de 50.000 habitantes en la ley de las Haciendas locales".



"Mientras que para las autoridades metropolitanas los fondos son de más de 285 millones por concesión directa, que es como se financia el transporte de las áreas de Barcelona, Madrid o Canarias, el ministerio nos remite a que los municipios de más de 50.000 habitantes se adhieran, para obtener financiación, a la partida por concurrencia competitiva dotada con 58 millones para toda España", ha denunciado Pérez, quien ha puntualizado que "hasta finales de año no pueden acogerse a esta subvención y además financia el transporte del municipio concreto, pero no el del área metropolitana de la que forma parte".



Además, Pérez ha reiterado que son dos mecanismo de financiación que "no son incompatibles" y ha puesto como ejemplo Barcelona "que recibe un total de 103 millones para su autoridad del transporte al tiempo que algunos de los municipios de su área metropolitana que se acogen también al plan de Haciendas Locales". Por ello ha pedido al Gobierno que no "intente justificar la ausencia de financiación emplazando a una posible subvención que en ningún caso cubrirá las necesidades del área metropolitana de València".

"Tremendamente injustos"

Por su parte, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como el alcalde de Mislat y presidente de la Mancomunidad de l'Horta Sud, Carlos Fernández Bielsa, han coincidido en señalar que los responsables municipales que se han trasladado a Madrid representan a más de 2 millones de habitantes del área metropolitana "que no merecen unos presupuestos tremendamente injustos y que los discriminan frente a otras áreas de España".



Por ello, ambos responsables han insistido en que es necesaria la"rectificación inmediata del Gobierno de España y que no se nos invite sólo cuando el proceso haya llegado a su fin y no haya alternativa".

