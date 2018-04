Vygon crea la Fundación Hospital Optimista y refuerza sus premios

(Fotografía de Guillermo Lucas).

La organización desarrollará acciones de formación y difusión de entornos sanitarios saludables y de captación de fondos para los Premios Hospital Optimista, que este año quieren repartir 100.000 euros.

Los Premios Hospital Optimista, creados en 2015 para reconocer las iniciativas orientadas a construir y potenciar un ambiente más saludable para el paciente y su familia, se han consolidado, en solo tres ediciones, como referente en el ámbito sanitario nacional: se han presentado, en total, 450 candidaturas, con más de 70.000 profesionales sanitarios involucrados y se han donado 50.000 euros a distintas ONG.

Esta gran respuesta ha llevado a su principal promotor, la empresa de material médico-quirúrgico Vygon, a dar un nuevo impulso a la iniciativa, tanto desde el punto de vista organizativo como de aportación económica a los ganadores. La compañía ha constituido la Fundación Hospital Solidario, que desarrollará iniciativas para apoyar el proyecto, y eleva la dotación total para la convocatoria de premios de 2018 a 100.000 euros, cuatro veces más que en 2017. "Nuestro objetivo a medio plazo es que poder llegar a 500.000 euros en donativos", apunta Florent Amion, consejero delegado de Vygon en España.

Entre las iniciativas para captar fondos que reviertan en los proyectos galardonados, Florent Amion y José Fonseca Pires han publicado el libro Soñando con un Hospital Optimista, con el que "se pretende sentar las bases y facilitar recursos para que aquellos que quieren protagonizar el cambio hacia entornos sanitarios más humanos y saludables comiencen a hacerlo y, con ello, avanzar hacia la mejora de todo el sistema", indica Amion.

Además, ofrecerá formación y apoyo en ámbitos como la psicología organizativa, la dirección de equipos, la inteligencia emocional, etc., tanto a nivel nacional como internacional.

"Partimos de la toma de conciencia de que el sistema no funciona; no permite a las personas que cuidan sentirse bien. Si no somos capaces de cuidar al cuidador, no podremos mejorar el cuidado al paciente. Humanización tanto hacia el paciente como hacia el cuidador", apunta.

El ejecutivo explica que la Fundación Hospital Optimista nace por iniciativa del Grupo Vygon y está abierta "a los que quieran participar y ayudar".

Nuevas categorías

La cuarta edición de los Premios Hospital Optimista -en cuya organización participan, también, la Fundación Grupo OTP y el equipo de investigación WaNT de la Universitat Jaume I- amplía el número de galardones. A las seis categorías de anteriores ediciones, Centros, Servicios, Proyectos Pediátricos, Proyectos Adultos, Gerente Nariz Verde y Capitán Optimista, se unen este año otras dos, el Manager Positivo y la Historia más Optimista.

El plazo para presentar candidaturas está abierto hasta el 30 de abril y en todas debe especificarse a qué asociación sin ánimo de lucro, destinada a favorecer a los pacientes hospitalizados, se desea ayudar con el importe del premio. En 2017, se presentaron 241 candidaturas -un 54 por ciento más que en el año anterior-, procedentes de toda España, y este año se espera rondar las 300.

El Equipo Want de la Universitat Jaime I de Castellón, especializado en prevención psicosocial y organizaciones saludables, lleva a cabo un diagnóstico de los centros y equipos candidatos, con una metodología propia, Heros Hos, desarrollada sobre resultados científicos para garantizar entornos de trabajo seguros, saludables y sostenibles. "En el caso de los centros sanitarios que participen en varias ediciones, esta evaluación nos permitirá comprobar si progresan y poner en valor el impacto real del proyecto", detalla Amion.

El jurado de los premios está integrado por personalidades relevantes en los ámbitos de la medicina, la salud, la seguridad en el trabajo, la psicología social, los cuidados intensivos y el mundo universitario.

"Edificio optimista"

Amion explica que Vygon es ejemplo de la construcción de un entorno profesional saludable. La firma inauguró, en 2014, "el primer edificio optimista de España, cocreado y personalizado por los empleados", y en el que se ha implantado un nuevo sistema de gestión, la dirección por misiones, que cuenta con la implicación del empleado como prescriptor de la marca.

"Apostamos por un modelo humanista de gestión de la empresa, que pone a la misma altura al empleado y a la sociedad con el accionista y el cliente. Las empresas viven para prestar servicios al cliente y ganar dinero para el accionista. Hemos dado un vuelco a ese enfoque, poniendo la responsabilidad social en el corazón de las operaciones diarias de la compañía. No trabajamos por objetivos económicos o financieros, sino de contribución al bienestar del empleado y de la sociedad, fomentando competencias como la comunicación, la resiliencia o la confianza. Para ello, nos apoyamos en políticas y medidas de psicología organizacional positiva, en un liderazgo transformacional y en una gestión por competencias. Proponemos un camino de desarrollo profesional y personal", explica Amion.

La multinacional francesa de material médico-quirúrgico Vygon cuenta con 25 filiales, 90 sociedades distribuidoras y 8 fábricas en todo el mundo, con una facturación conjunta de 330 millones de euros y 2.500 empleados. Su filial en España, abierta hace 40 años, tiene su sede en el Polígono Fuente del Jarro de Paterna (Valencia). En 2017, facturó 13 millones de euros y cuenta con 50 empleados en plantilla. Es proveedor de unos 700 centros sanitarios en toda España, tanto públicos como privados.

