Zriser y exdirectivos de Coca-Cola, Google y BBVA entran en PlayFilm, startup participada por Juan Roig

La startup española PlayFilm -participada por Juan Roig a través de Angels Capital- ha cerrado una ronda de financiación por 1,1 millones de euros. Marcos de Quinto, número 2 de Coca-Cola a nivel mundial, es el último inversor en incorporarse a una ronda seed que reúne a nombres destacados, como Javier Rodríguez Zapatero (Ex-CEO de Google España), Toni Segarra y Luis Cuesta (Co-Fundadores de SCPF), Ángel Cano (Ex-CEO de BBVA) o Luis Bonell (Ex-CEO de Liberty Mutual International).

La ronda queda completada por Sabadell Venture Capital, The Crowd Angel, Sevenzonic, Fides Capital y otros Business Angels representativos, que se unen a Angels Capital (Lead Investor), BSF15, Grupo Zriser y Pinama Inversiones, entre otros inversores particulares.

La compañía, fundada en 2014 en València por Raquel Valero y Rafael Navarro, destinará parte de esta ronda a terminar de consolidar el Product Market Fit, con el fin de posicionar a PlayFilm como la plataforma SaaS (software como servicio) de vídeomarketing más potente del mercado.

En palabras de su CEO, Raquel Valero, "gracias a nuestro exclusivo catálogo de plantillas para crear vídeo interactivo, potente y fácil de usar, las empresas pueden atraer, involucrar y satisfacer a sus clientes con experiencias de videomarketing relevantes, útiles y únicas".

Partiendo de una tecnología avanzada para crear vídeos interactivos, con la que conectaron rápidamente agencias y productoras, el equipo de PlayFilm fue simplificando la plataforma a lo largo del año pasado hasta llegar a un punto en el que cualquiera puede utilizarla, tenga o no conocimientos de vídeo o de programación. Esta evolución ha conectado la plataforma de manera natural con un segmento de cliente mucho más amplio: pymes y autónomos. "Trabajamos para convertirnos en el Wordpress o el Wix del vídeo interactivo", ha apuntado Rafael Navarro.

Multiplicar negocio en 2018

Así pues, en un año, PlayFilm ha conseguido multiplicar por nueve su facturación y por tres el número de clientes. No obstante, según ha explicado Valero, "los datos de estos últimos dos meses son todavía más estimulantes. Al simplificar nuestra tecnología y dirigir nuestra comercialización directamente al cliente final, hemos conseguido acelerar el ciclo de venta en un 600% y triplicar el número de ventas mensuales".

En este sentido, Navarro ha indicado que ahora se vende en una semana "lo que el año pasado vendíamos en un mes. Si seguimos en esta línea, vamos camino de multiplicar por cuatro o cinco las cifras de negocio de 2017".

Aunque el objetivo principal de la compañía con esta ronda consiste en consolidar el negocio en España, tienen previsto destinar una parte a iniciar la fase de internacionalización. Valero ha destacado que ya se probó a vender en Latam, aprovechando la estacionalidad del pasado verano, y se consiguió vender lo mismo que en España. Así, Navarro ha añadido que "estamos preparados para vender fuera de España; simplemente nos falta ajustar algunos automatismos en la comercialización y la atención al cliente, y empezaremos a abrir poco a poco el grifo de USA y Reino Unido".

Finalmente, Valero ha concluido: "Tenemos la intención de ser muy ambiciosos con PlayFilm, nos miramos en negocios disruptivos como por ejemplo Wix o Typeform, y somos conscientes de que para ser como ellos es imprescindible rodearse de los mejores. El board de inversores con el que contamos en la actualidad no es casual, no es solo una cuestión de dinero, hay que seleccionar muy bien a los compañeros de viaje. No podemos estar más satisfechos ni más agradecidos hasta ahora con todo lo que nos están aportando nuestros socios y nuestro equipo, y queremos continuar en esta línea".

PlayFilm fue uno de los proyectos ganadores de la segunda edición del Programa Lanzadera de Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig. Un periplo que, posteriormente, permitió que la sociedad de inversión Angels, perteneciente también a Marina de Empresas, coinvirtiera en ella junto al vehículo de inversión BSF15 de Big Ban Angels, entrando así a formar parte del accionariado de la compañía.

