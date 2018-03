Los puertos de la Comunitat exploran nuevas alianzas estratégicas en Asia

Los presidentes de las autoridades portuarias de Valencia, Aurelio Martínez; Castellón, Francisco Toledo; y Alicante, Juan Antonio Gisbert, participarán en la misión comercial a China y Japón organizada por la Generalitat Valenciana para mediados de abril, que estará liderada por el presidente del Consell, Ximo Puig. Esta iniciativa les permitirá avanzar en la red de alianzas con grandes empresas, corporaciones logísticas, asociaciones e inversores en la que están trabajando con intensidad en los últimos años, en línea con el objetivo de posicionarse como principal puente entre Asia y Europa.

Una meta que requiere de importantes inversiones en los próximos ejercicios, tanto en las propias instalaciones portuarias, como en sus conexiones terrestres, a nivel nacional e internacional. El Puerto de Valencia planea invertir más de 1.000 millones de euros para reforzar su posición de puerto hub transoceánico -con conexiones con más de más de 1.000 puertos del mundo-, mientras que en el de Castellón está prevista una inversión anual media de 17,5 millones. Alicante está definiendo su plan estratégico.

China es hoy el primer exportador mundial y casi un 50 por ciento del comercio exterior entre España y China pasa por el Puerto de Valencia, salida natural al mar de las economías del interior de la Península, como Madrid o Aragón. En torno al 48 por ciento del tráfico que gestiona Valenciaport tiene su origen o destino en el Lejano Oriente y China, principal socio comercial del recinto, con diez líneas regulares operativas.

En el caso del Puerto de Castellón, en 2017 el tráfico de mercancías con Asia supuso el 5,8 por ciento del total y, en los primeros meses de 2018, ya se sitúa en el 7,9 por ciento. "Los principales movimientos son de productos cerámicos, energéticos, químicos y agroalimentarios. Asia tiene un gran potencial de crecimiento para PortCastelló en todos esos ámbitos. Además es de destacar que junto al puerto se encuentra una importante empresa química japonesa, UBE, que exporta por el puerto hacia el Mediterráneo y América", detalla su presidente, Francisco Toledo.

El potencial de las relaciones y tráficos comerciales con Asia ha tenido su reflejo, en los últimos ejercicios, en grandes operaciones corporativas protagonizadas por los gigantes asiáticos. La naviera estatal china Cosco tomó, en 2016, el control accionarial del puerto griego de El Pireo, en Atenas, y en 2017 se hizo con el 51 por ciento del capital de Noatum, gestor de la principal terminal de contenedores del Puerto de Valencia -además de contar con posiciones en Bilbao y centros logísticos en Madrid y Zaragoza-. La Ocean Alliance, integrada por Cosco Shipping, Evergreen y OOCL suma más de 320 buques y controla el 39 por ciento de los tráficos entre Asia y el Norte de Europa. Esta apuesta ha colocado a la Comunitat en el foco de atención de compañías y organizaciones asiáticas.

Ante este interés por tomar posiciones en el Mediterráneo, los puertos de la región han abordado diferentes acciones para captar en esta zona inversores que permitan acometer sus grandes proyectos de futuro. Entre ellos, destacan la ampliación norte y el túnel de acceso subterráneo, en el caso de Valencia, y la ansiada zona franca, en el de Alicante.

Inversión pública y privada

La inversión prevista en la ampliación norte del Puerto de Valencia supera los 400 millones de euros y se espera que el grueso sea aportado por inversores privados. En cuanto al túnel de acceso -que podría construirse bajo el fondo marino-, se estima un coste de entre 450 y 600 millones. El Gobierno ha anunciado que contará con recursos del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario, pero requerirá de una importante inyección privada. MSC ha advertido que, sin esta infraestructura, la ampliación norte no será viable, ya que la capacidad de movimiento de contenedores anuales se duplicará respecto a la actual, hasta unos 13 millones de TEUs -prevé cerrar 2018 con un tráfico de cinco millones de TEU, unidad que equivale a un contenedor de veinte pies-, volumen que le situaría en igualdad de condiciones con los grandes recintos del Norte de Europa.

Aurelio Martínez ha realizado varios viajes a China y, uno de sus objetivos durante la misión comercial de abril es cerrar el acuerdo entre Valenciaport y el puerto chino de Tianjin cuyas bases se sentaron el pasado septiembre, que tiene como objetivo "mejorar los intercambios comerciales entre las áreas de influencia de ambos puertos y de sus respectivos países", con implicaciones, también, en materia industrial, cultural, ambiental y de seguridad marítima, según la entidad. Tianjin es el undécimo puerto del mundo por tráfico de contenedores, con unos 15 millones de TEU, y un hinterland cercano de 15 millones de habitantes. Da acceso a los enclaves logísticos e industriales más importantes del norte de China.

En 2017, Valenciaport recibió a una delegación de la región y el puerto de Tianjin, así como la visita del embajador de China en España, Lyu Fan, que estuvo acompañado por el consejero económico y comercial de la embajada, Wang Yingqi, y un amplio grupo de representantes de empresas chinas. Yingqi manifestó el interés en "estrechar aún más la cooperación entre China, sus puertos y sus empresas, con el puerto de Valencia". También la Silk Road International (SICO), una de las más importantes organizaciones no gubernamentales de China dedicadas al fomento de las relaciones comerciales económicas y culturales, anunció en abril en Valencia que estudia la posibilidad de instalar en el Puerto una de sus sedes mundiales y firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Valencia.

El pasado mes de diciembre, el director general de Valenciaport, Francesc Sánchez, intervino ante los dirigentes portuarios reunidos en el International Forum on the Belt and Road Port Cities, celebrado en Tianjin -el puerto natural de Pekín-, en el que han participado los principales puertos del mundo. El de Valencia fue el único puerto español que asistió a este foro y mantuvo encuentros y reuniones bilaterales. En abril, la Autoridad Portuaria de Valencia participará en otro encuentro mundial del sector, en Shanghái.

En el caso de Castellón, los tráficos han crecido más del doble que la media del sistema desde 2010 siendo actualmente el cuarto puerto más importante en graneles sólidos y el quinto en tráfico de import-export entre los 46 puertos españoles. "Hemos rebajado tasas durante los dos últimos años y se ha aprobado un ambicioso plan de inversiones productivas para crecer de forma sostenible. PortCastelló se encuentra inmerso en una profunda transformación que lo convertirá, en el 2020, en un puerto de referencia en conectividad terrestre", destaca Toledo.

"Me consta que en este momento hay varios inversores privados estudiando dos importantes proyectos de ampliación, que estoy convencido que serán realidad en pocos años", afirma el ejecutivo.

En cuanto al Puerto de Alicante, "compite y lucha por consolidar los activos, empresas y líneas que tiene", según su presidente. Este recinto está más orientado hacia Canarias y África. La Autoridad Portuaria trabaja en un Plan Estratégico en el que se definirán líneas de actuación e inversiones. Respecto al proyecto de zona franca, la Diputación de Alicante mantiene contactos, desde hace meses, con la Cámara de Inversores de Shenzen.

Un futuro de megabuques

Mantener y reforzar la posición como uno de los principales hubs del Mediterráneo exige, también, un esfuerzo por adaptar las instalaciones a los futuros protagonistas del transporte: los megabuques. Las grandes navieras, como MSC y Maersk, operan ya barcos de última generación, con unos 400 metros de eslora y capacidad de hasta 20.000 TEU -con un tamaño equivalente al de cuatro campos de fútbol y una altura similar a un edificio de 24 plantas-, que les permiten reducir número de escalas y costes operativos.

La Autoridad Portuaria de Valencia ha destinado 23 millones en su Plan de Empresa 2017-2020 para la mejora del calado de sus terminales, hasta los 18 metros de profundidad, para poder acoger a este tipo de barcos. Sin embargo, esta adaptación no permitirá dar respuesta a los futuros gigantes del mar: las previsiones apuntan a que en las próximas décadas operarán portacontenedores de hasta 50.000 TEUs. Una proyección que ha llevado a la Autoridad Portuaria a revisar el proyecto de la ampliación norte, para adaptarla a las necesidades de calado y maniobra de esos barcos. "No sabemos cómo serán esas naves, pero deberemos estar preparados para esos desafíos. En el futuro, no todos los puertos podrán ser grandes hubs, pero nosotros no renunciamos a esa posibilidad", afirma Martínez.

PortCastelló también trabaja en esta línea. "El recinto tiene un calado de 16 metros y en la futura ampliación puede incrementarse para acoger barcos aún más grandes que los actuales", indica Toledo.

Más relación con Japón

Las autoridades de la UE y de Japón han culminado con éxito las negociaciones del futuro Acuerdo de Libre Comercio, que entrará en vigor en breve, abriendo oportunidades para las empresas. Cámara Valencia destaca que Japón "tiene características que lo hacen muy atractivo: un entorno de negocios favorable, dotación de infraestructuras y rigor a la hora de hacer negocios".

En cuanto a sectores de interés, incluye "alimentación gourmet, confección-moda, maquinaria para la construcción, componentes de automóvil y otros medios de transporte, y equipamiento médico y de precisión".



