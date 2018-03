Egevasa garantiza el suministro de agua a 56 municipios valencianos y gestiona más de 130 depuradoras

Egevasa, empresa mixta constituida mayoritariamente por la Diputación de Valencia y Global Omnium, como experto tecnológico, garantiza el abastecimiento de agua potable a más del 33% de los municipios de la provincia de Valencia, además de asegurar la depuración de sus aguas residuales. En concreto, da cobertura al suministro de 56 municipios y gestiona más de 130 depuradoras.

"Esta colaboración público-privada garantiza a todos los municipios de la provincia de Valencia su acceso a la última tecnología para gestionar sus recursos hídricos de manera eficiente y, por lo tanto, un desarrollo sostenible que mejore la calidad de vida de sus ciudadanos", destacan desde la entidad.

Actualmente, Egevasa garantiza el agua potable y alcantarillado en 56 municipios de la provincia, gestionando, para ello, una red hidráulica de alrededor de 2.500 kilómetros, necesarios para suministrar 24 millones de metros cúbicos de agua anualmente.

Complementariamente, Egevasa se encarga de realizar la instalación y mantenimientos de equipos de cloración, así como de aplicar los planes de vertido y control analítico en casi 80 municipios de toda la provincia, para garantizar la calidad de las aguas suministradas y vertidas posteriormente a la red de alcantarillado, asegurando su correcta devolución al medio ambiente de acuerdo a las exigencias legislativas.

Un dato relevante del mantenimiento de las redes hidráulicas llevado a cabo por Egevasa en el último año es que, gracias al plan de búsqueda de fugas aplicado en sus municipios, ha sido capaz de detectar y reparar anticipadamente 5.250 incidencias, evitando así de la pérdida de importantes cantidades de agua.

Tratamiento eficiente

Otra importante línea de servicio prestada por Egevasa es la gestión del agua residual en 104 municipios de la provincia de Valencia, con 130 depuradoras, habiendo tratado en el último año un volumen total de agua residual de más de 17 millones de metros cúbicos.

Toda la actividad de tratamiento de aguas residuales, realizada por Egevasa, se rige según lo dispuesto en la normativa vigente, el Real Decreto 1310/90, contribuyendo así a la sostenibilidad de las comarcas de la Comunidad en las que está presente.

Gracias a diversos proyectos de investigación desarrollados por los técnicos de esta empresa se ha logrado la aplicación de fangos para fines agrícolas, con notables resultados para el agricultor. Para ello, éstos son convenientemente tratados y aplicados de acuerdo a un complejo procedimiento de aprobación y usos, en las que intervienen las distintas administraciones y agricultores interesados.

Referencia europea

Otro de los hitos logrados por Egevasa es que, desde hace años, participa activamente en diversos proyectos europeos LIFE. El último, NEWEST, en colaboración con Global Omnium y Servyeco, cuya finalidad es la demostración industrial de una nueva tecnología innovadora y respetuosa con el medio ambiente capaz de eliminar el fósforo de las aguas residuales en depuradoras urbanas e industriales y así valorizar el fango generado para fines agrícolas.

De esta forma, a lo largo de los próximos meses, los especialistas implicados en este proyecto LIFE demostrarán la validez de esta tecnología eficiente para el tratamiento de aguas residuales, disminuyendo así el impacto potencial de éstas sobre los ecosistemas acuáticos y evitando la degradación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad.

Por otra parte, hasta hace escasos meses, concluyó otro proyecto en el que participó, igualmente, con Global Omnium: el LIFE Ecodigestión. Su finalidad fue la de aumentar la producción de biogás como energía renovable, a partir del reciclado de los residuos de la industria agroalimentaria; contribuyendo así a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Esta iniciativa aprobada en la edición LIFE+ 2013, titulada 'Automatic control system to add organic waste in anaerobic digesters of WWTP to maximize the biogas os renewable energy', estaba cofinanciada por la Unión Europea y se prolongó durante 36 meses.

Anteriormente, participó en el proyecto europeo LIFE Adnatur, titulado 'Demonstration of natural coagulant use advantages in physical & chemical treatments in industry and urban waste water', junto con otras entidades de prestigio como Aitex, líder del mismo, así como otras empresas y organizaciones españolas (Keraben Grupo, Textils Mora y Serieco) y extranjeras (Agenzia Nazionale Per Le Nove Tecnologie, l'Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenible)

El proyecto Adnatur tuvo por objeto evaluar las ventajas del uso de coagulantes naturales modificados químicamente con el fin de incrementar la eficiencia de coagulación. Los estudios propuestos se centraron en el uso de polímeros orgánicos naturales modificados, extraídos de la Acacia Negra, los cuales presentan una elevada acción coagulante y elevada eficiencia en un amplio rango de pH.

El proyecto, de carácter demostrativo, puso en práctica soluciones que pueden ser implementadas en el tratamiento de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, constituyendo un avance técnico, económico y medioambiental.

