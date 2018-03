Ribera Salud lamenta que Sanitat bloquee la conversión en indefinidos de 65 profesionales

El gerente del Departamento de Salud de La Ribera, Dr. Javier Palau, lamenta que "la Conselleria de Sanitat haya bloqueado durante un año la intención de Ribera Salud de convertir en indefinidos a 65 profesionales", tras conocer que se ha cerrado sin acuerdo el conflicto instado por el comité de empresa contra la Conselleria de Sanitat ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL).

Hace ahora un año, la empresa Ribera Salud, tal y como establecen la normas impuestas por la Conselleria de Sanitat para la reversión, solicitó autorización a la Administración para promocionar o consolidar en sus puestos a 65 trabajadores que, según el Convenio Colectivo, reunían las condiciones para pasar a ser indefinidos. "Sin embargo, la Conselleria de Sanitat no ha autorizado, durante todo este tiempo esta condición", señala Palau.

Ante este hecho, el Comité de Empresa acudió, el pasado 6 de marzo, al TAL para intentar desbloquear la situación. Tras dar plazo para entregar más documentación relativa a los procesos que fue entregada y firmada tanto por la empresa Ribera Salud como por los miembros del Comité de Empresa, la Conselleria ha estimado que no es suficiente y ha trasladado la decisión a la Abogacía de la Generalitat.

Para el Dr. Javier Palau, "después de un año en el que la Conselleria ha ido ralentizado el proceso, con solicitud de abundante información y trabas burocráticas, se descuelga ahora con que va a remitir el asunto a la Abogacía de la Generalitat para que emita informe. Este hecho implica que, con total seguridad, estos trabajadores van a acabar en el paro pese a que les correspondía su conversión en indefinidos, ya no va a dar tiempo material a la Abogacía a emitir informe".

El gerente de Alzira asegura que "se comete una gran injusticia con estos trabajadores y lamenta que la Conselleria incumpla su compromiso, reiterado incluso en las Cortes Valencianas, de no despedir a ningún trabajador de La Ribera". "No sabemos a qué responde esta actitud de la Administración cuando, por otra parte, reitera que hace falta más personal en La Ribera. Nuestros profesionales se pueden sentir engañados", asegura el Dr. Palau.

Cabe destacar que, en el caso de que la Conselleria de Sanitat hubiera autorizado a Ribera Salud en el último año a convertirlos en indefinidos, estos trabajadores podrían ser subrogados por la Administración en calidad de personal indefinido a extinguir con la reversión de la gestión sanitaria.

El Dr. Palau indica que, "desde Ribera Salud, llevamos un año perdiendo tiempo y recursos en intentar mejorar la situación laboral de nuestros profesionales, ante el bloqueo constante al que nos somete la Conselleria de Sanitat".

Este bloqueo ha impedido, también, a la empresa Ribera Salud aumentar la tasa de empleo indefinido de La Ribera del 88,63% actual –un 26,13% más que en el resto de organizaciones sanitarias gestionadas directamente por la Administración- hasta el 95% que "prevé nuestro Convenio Colectivo para 2018".

Caso del celador

Con la de hoy, "ya es la segunda ocasión en una semana que la Conselleria de Sanitat, que había afirmado que no despediría a ningún trabajador de La Ribera, evidencia sus verdaderas intenciones". Así, el pasado 8 de marzo, la Conselleria de Sanitat anunciaba recurso sobre la sentencia del Juzgado de lo Social nº 14 de Valencia en la que se declaraba como improcedente la finalización de contrato de trabajo de un celador de La Ribera, que no había podido convertirse en indefinido ante la no autorización de la Conselleria de Sanitat.

En virtud a esta sentencia, la empresa Ribera Salud readmitió en su puesto de trabajo al celador, decisión ésta que ha sido recurrida por la Conselleria de Sanitat, incumpliendo, de este modo, el compromiso de la Administración de no despedir a ningún trabajador del Departamento de Salud de La Ribera.

El Dr. Palau ha lamentado "la enorme situación de incertidumbre que la improvisación de la Conselleria de Sanitat está llevando a nuestros trabajadores".

