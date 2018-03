PSPV, Compromís y Podemos plantean rebajar la barrera electoral del 5% al 3% y el "voto preferencial"

PSPV, Compromís y Podemos han registrado este miércoles en Les Corts su proposición de Ley Electoral Valenciana, que contempla la rebaja de la barrera electoral del 5% al 3%, ofrece la posibilidad a los ciudadanos de un voto "preferencial" marcando hasta tres integrantes de una lista que podrían ascender hasta al segundo puesto, contempla listas cremallera para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres o la incompatibilidad de que los diputados sean también alcaldes o concejales.

Estas son algunas de las líneas de la propuesta después de 30 años de vigencia de la actual ley electoral que han presentado Fran Ferri (Compromís), Alfred Boix (PSPV) y Antonio Montiel (Podemos), que se han mostrado satisfechos con el trabajo realizado y optimistas, con la vista pues en seguir negociando con el resto de grupos para conseguir los apoyos suficientes para que esta ley sea aprobada, ya que requiere una mayoría cualificada, de dos tercios de la Cámara.

Además de la bajada de la barrera electoral, establece el "voto preferencial", que consiste en que los ciudadanos seguirán votando la candidatura de una única formación política, pero tendrá además la posibilidad si lo desea de expresar su preferencia por un máximo de tres candidatos de esa lista a través de cruces. Los candidatos que cuenten con estos votos preferenciales, siempre que superen el 10% del total de votos válidos obtenidos por la candidatura en la circunscripción, se irán a los primeros puestos. Tan sólo quedan blindados los puestos de los cabezas de lista.

La nueva ley contempla listas "cremallera" para garantizar la presencia paritaria de hombres y mujeres. Así, corresponderán los lugares pares a un sexo y los impares a otros, blindando esta proporción del 50-50 incluso en el voto preferencial, ya que los candidatos más votados solo podrán ascender al puesto más alto que ocupe un candidato de su mismo sexo. Por ejemplo, en una candidatura con un cabeza de lista varón, si una mujer es la más votada por ese sistema preferencial podrá llegar al puesto número dos, pero si es un hombre deberá ir al tres.

Incompatibilidades

Otra de las novedades es que será incompatible el ejercicio como diputados para los miembros de corporaciones locales, integrantes de gabinetes de miembros del Consell, personas que ostenten la presidencia o dirección general de una caja de ahorros o titulares de autoridades portuarias por nombramiento de la Generalitat.

El texto establece un incremento del 5% en el importe de la subvención electoral para las candidaturas que acrediten ante la Junta Electoral Valenciana la utilización de primas abiertas a la ciudadanía para la elección de las listas. Además, fija como obligatorios los debates electorales en la televisión pública valenciana en horario de máxima audiencia, propone un 'mailing' unificado con el envío centralizado de papeletas para ahorrar costes.

También se proponen medidas para facilitar el voto de los residentes en el extranjero, poniendo a su disposición papeletas en formato electrónico para que sean impresas y utilizadas con garantías o adapta la ley al Estatuto de 2006, regulando la disolución anticipada de Les Corts.

Antonio Montiel ha explicado que esta reforma de la ley electoral, proponiendo una nueva, es un compromiso derivado del Acord del Botànic y ha recordado que la barrera actual, del 5%, es "una anomalía democrática" en España, que ha creado "distorsiones" en el sistema representativo, recordando los casos de EUPV, CDS, Unión Valenciana o el Bloc, que en su día "padecieron los efectos de una barrera desproporcionada".

También ha explicado que el "voto preferencial" está tomado del sistema sueco y "mejorará la calidad de la representación". Espera, de hecho, que esta vía "se extienda" a otros ámbitos electorales.

El socialista Alfred Boix ha señalado que tras 30 años con la ley vigente los valencianos merecían "una nueva y mejor legislación electoral más moderna, más justa y más igualitaria". Desde la humildad, ha dicho, están "dispuestos a escuchar, acordar y consensuar con el resto de formaciones y diputados".

Una ley de cara a 2019

A su juicio, este texto ofrece la oportunidad de "mejorar la estructura representativa" y es una reforma "posible" porque no conlleva modificaciones estatutarias que ralentizarían "significativamente" su aplicación. Por ello, ha pedido al resto de fuerzas responsabilidad para conseguir sacar adelante la nueva ley con un consenso "del que se beneficien los valencianos".

Fran Ferri ha manifestado también la voluntad de seguir dialogando para sumar los apoyos necesarios procedentes de "los grupos que realmente quieran una ley más avanzada, más participativa". Según ha dicho, esta ley representa a quienes quieren una barrera "homologable" al resto de comunidades, pero tambiñen a quienes quieren "cambiar el modelo partitocrático a uno más participativo" y quienes apuestan por la igualdad que representa el 8M.

A partir de ahora, el Consell tiene un plazo de 15 días para emitir su criterio y luego la intención es llevar esta iniciativa al primer pleno que se convoque para que pueda ser admitida a trámite y después pase por comisión para la presentación de enmiendas. "Nos queda un periodo largo y extenso", ha advertido Ferri, a lo que Montiel ha agregado que la intención es que las elecciones de 2019 se rijan con esta nueva ley: "Ahora se pone el crono a cero y empieza de verdad la partida".

Boix ha apuntado que se podría haber entrado en otras cuestiones --como la circunscripción única, que reclama Ciudadanos-- pero podrían imposibilitar su entrada en vigor antes de 2019.

Diálogo con PP y CS

Según han explicado, el texto literal de la propuesta no se ha pasado hasta hoy a ningún grupo, aunque sí se les había dado el resumen con los puntos fundamentales. Montiel ha explicado que aunque han trabajado con PP y Cs "el acuerdo de momento no ha sido posible" pero mantendrán abierta la vía de diálogo para que otras fuerzas se sumen. Ferri ha agregado que están dispuestos a hacer modificaciones, pero "siempre para avanzar", no para retroceder. "Vamos a intentar poner de acuerdo a los demás, a ver si es posible", ha incidido Boix.

Sobre la posición crítica de Ciudadanos, Fran Ferri ha señalado que la formación naranja "lo tiene muy fácil, puede presentar una reforma del Estatuto para impulsar la circunscripción única" y todos estarían de acuerdo. Lo contrario, ha dicho, es "un intento de retrasar, bloquear" esta propuesta, que "llega a todos los puntos que se pueden tocar si tocar el Estatuto". "Reformemos la ley y después ya el Estatuto", ha incidido.

"Con las encuestas pasa como con algunos analgésicos, que administrados en grandes dosis producen alteraciones de la percepción", ha dicho en alusión a Ciudadanos.

Ante las preguntas sobre el voto preferencial, Ferri ha señalado que se trata de un voto en positivo con el que miembros de la candidatura podrán promocionar. Se trata de una medida en positivo aunque "votando a los que prefieres también puedes castigar" a quienes bajan puestos, ha admitido. Boix ha indicado sobre la tensión que podría generar en el seno de los partidos que será "como la que tiene cualquier formación cuando hace las candidaturas".

