AVI: "O nos tomamos en serio que la I+D llegue al sistema productivo o quedaremos fuera de juego"

Andrés García, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación

Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación. Guillermo Lucas.

Andrés García Reche se sitúa al frente de uno de los proyectos más ambiciosos de la Comunitat Valenciana, la configuración de un nuevo sistema y una nueva generación de políticas de innovación que aprovechen todo el conocimiento disponible en el territorio para impulsar su tejido productivo, sobre la base de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), de la que es vicepresidente ejecutivo.

La AVI ha sido una de las grandes apuestas de la Generalitat. ¿Con qué recursos arranca?

Vamos a comenzar con una estructura básica, aunque la previsión es contar con unas 40 personas cuando esté a pleno rendimiento. Aparte de las convocatorias de programas previstas, desarrollaremos actuaciones nominativas, con convenios. Por ejemplo, la creación de unidades científicas de innovación (UCI), de las que pondremos en marcha ocho este primer año. Partimos con un presupuesto de 24,5 millones para 2018. Según la memoria económica, en velocidad de crucero tendrían que ser 150 millones.

¿En qué modelo de gestión de la innovación se ha inspirado la AVI?

Somos pioneros en Europa en acciones como la creación de unidades científicas de investigación -cuyo único objetivo sea innovar y desarrollar tecnologías, con participación de científicos de los centros de investigación, tecnólogos y empresas-. Estamos construyendo un modelo que va a ser una referencia para el resto de España. Tenemos 953 grupos de investigación en la Comunitat, entre las siete universidades, los institutos tecnológicos y los 11 centros del CSIC, y vamos a contar con todos ellos.

Afirma que tenemos buenos científicos e investigadores, pero no llegan al sector productivo. ¿Qué falla y qué propone para solucionarlo?

El problema que tienen España, en general, y la Comunitat Valenciana, en particular, es que no sólo gastamos poco en I+D, sino que lo que gastamos no se transfiere, ni de lejos, al sistema productivo. Sólo llega una parte pequeña, pero no hay, en general, repercusiones potentes y sistemáticas en el sistema productivo. Como dato, en España necesitamos casi 300 publicaciones científicas en las revistas de prestigio mundial para conseguir una patente internacional -triádica-.

En Alemania, la cifra es de 27; en Corea del Sur, 24. Tenemos buenos científicos, pero no están orientados a la mejora del sistema productivo, como en otros países -por ejemplo, EEUU-. Queremos que se incorporen activamente al mismo, para definir un modelo de crecimiento económico sostenible, integrador y eficiente, en línea con la estrategia europea. Necesitamos innovaciones de alto calado, porque estamos hablando de un cambio trascendental en los productos, en la forma de gestionar la empresa, de organizar la producción. Tenemos una enorme capacidad; muchas veces buscamos soluciones fuera, cuando, si tuviésemos un buen sistema de innovación, no haría falta.

Constantemente se advierte de que España está retrasada en innovación y digitalización. ¿Estamos a tiempo de reaccionar y competir?

Con la revolución tecnológica que viene, se impondrán aquellos países que tengan un sistema de innovación muy fuerte. Ya no se puede esperar a ver qué pasa. Hay un problema grave, porque el cambio de modelo productivo no se está acometiendo. Ahora estamos creciendo mucho, pero dentro de 10 años tendremos los mismos problemas. O el modelo productivo mejora, incorporando el conocimiento, nos tomamos en serio la I+D y que llegue al sistema productivo, que no lo estamos haciendo, o estaremos fuera de los circuitos. El coche eléctrico va a venir con o sin concurso nuestro. La energía solar, lo mismo.

La alimentación del futuro, ¿la inventaremos nosotros o la van a inventar fuera? La inteligencia artificial, la genética... El mundo es muy incierto, pero tenemos que tener un objetivo claro: que nuestros sectores no sólo tienen que adaptarse, sino reinventarse, a través del conocimiento científico, añadido al tecnológico. Hasta que eso no lo tengamos claro, no vamos a tener éxito.

¿Cómo se va a articular la financiación de proyectos y las ayudas a empresas en estas materias?

En el caso de las unidades científicas de investigación, los costes se cubrirán en un porcentaje elevado desde la AVI, pero con indicadores, con resultados. No vamos a financiar cosas que no funcionen. Por otro lado, se articularán fondos colateralizados con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF, dependiente de la Generalitat), para apoyar proyectos. En cuanto a la financiación de tecnólogos contratados por las empresas y doctorados empresariales, la financiación puede rondar el 50%.

En el caso de los agentes de innovación en entidades sin ánimo de lucro (asociaciones y federaciones), puede llegar al 80%. Dependerá de las circunstancias y necesidades.

Dado su papel estratégico para el desarrollo económico y social, ¿cree que es posible un gran pacto político por la innovación?

Lo que quieren los científicos y los empresarios es una estrategia de innovación a largo plazo. Un cambio de Gobierno puede conllevar cambios, pero el mensaje no sería el correcto. La AVI depende directamente de la Presidencia y en el consejo están presentes todos los agentes, empresarios, sindicatos, universidades, centros de investigación, institutos tecnológicos y la Administración. Se ha alcanzado un alto grado de consenso.

PUBLICIDAD