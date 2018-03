El contratista deberá subrogar a la plantilla y aplicar el convenio más beneficioso cuando asuma un servicio

Los tres grupos parlamentarios firmantes de l'Acord del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- y los sindicatos CCOO y UGT han pactado una serie de enmiendas al proyecto de Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social. Entre otros puntos, incluyen la obligación de la empresa que firme un contrato de servicios para las Administraciones Públicas de la región y el sector público instrumental, de subrogar directamente al personal cuando se produzca un cambio de contrata.de subrogar a la plantilla que estaba encargada del mismo; respetar el convenio que establezca las condiciones más beneficiosas para los trabajadores, y mantener la plantilla mínima durante toda la ejecución del contrato. El objetivo, según el presidente del Consell, Ximo Puig, es "garantizar la calidad y la estabilidad en las condiciones de los trabajadores, acabando con la tendencia a la precarización laboral".

Puig ha afirmado que "las devaluaciones salariales no son el camino" para aumentar las oportunidades económicas, y ha añadido que la medida, que no tiene precedentes en España, "va a beneficiar al conjunto de trabajadores y trabajadoras, que ven un horizonte en el que no va a ser la devaluación salarial el arma competitiva que tengan las empresas valencianas".

El acuerdo afecta a todos los sectores de la producción, especialmente al personal de la limpieza de instalaciones públicas, restauración colectiva, mantenimiento de instalaciones, playas, seguridad, ambulancias, y múltiples actividades implicadas en el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

Los portavoces de los sindicatos afirmaron que no se ha logrado el apoyo de la patronal empresarial autonómica a estas enmiendas. Respecto a la posición de PP y Ciudadanos, detallaron que no se ha negociado con ellos, por limitación de tiempo y dado que ya se habían garantizado el respaldo de la mayoría del Parlamento valenciano.

La Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social marcará requisitos a las empresas que opten a contratos públicos, para incorporar las demandas planteadas por los sindicatos mayoritarios sobre negociación colectiva. "No se puede continuar con una desregulación que facilita una situación de falta absoluta de negociación colectiva", ha manifestado el jefe del Consell, que ha rechazado que la Administración "valide" a las empresas que compiten a la baja en el ámbito salarial.

Puig ha señalado que "allí donde ya existe una capacidad de intervención por los gobiernos para tener más empleo y de mayor calidad, se debe actuar", y ha recordado que el aumento en los últimos dos años y medio del salario medio valenciano en más de 2,5 puntos porcentuales es, aunque "insuficiente", muy superior a la media de España.

Puig ha destacado asimismo que "el marco europeo ayuda a poder tomar esta decisión", ya que la transposición de la directiva europea 2014/24 sobre contratación pública que realiza la nueva ley de contratos públicos da cobertura a la inclusión de las cláusulas de responsabilidad social que establece la Ley para el Fomento de la Responsabilidad Social, algo que también han valorado los responsables de UGT-PV, Ismael Sáez, y de CCOO-PV, Arturo León.

Sindicatos

En el acto, presidido por el jefe del Consell, han estado presentes los responsables de UGT-PV, Ismael Sáez, y de CCOO-PV, Arturo León, que han intervenido en la presentación de las modificaciones al texto, que fueron propuestas por los sindicatos para aquellas actividades objeto de licitación por parte de la Generalitat, diputaciones, Administración local, universidades y entidades del Sector Público Valenciano vinculadas o dependientes.

El secretario general de CCOO PV, Arturo León ha cifrado el impacto, una vez publicada la LRSE en miles de contratos públicos y administrativos (8.500 en la Generalitat Valenciana) de los cuales se verán beneficiadas decenas de miles de personas empleadas en la prestación de servicios públicos.



Por su parte Ismael Sáez, secretario General de UGT PV considera que esta ley es un avance frente a la precariedad y la calidad en el empleo de las trabajadoras y trabajadores de las subcontratas, ya que les dota de estabilidad con respecto a la situación anterior.

Al acto también han asistido la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, y el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, además de los portavoces de PSPV-PSOE, Compromís y Podemos en Les Corts, Manolo Mata, Fran Ferri y Antonio Estañ, respectivamente.

