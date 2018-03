La SGR "renace" como 'Afín SGR' para financiar a empresas y prevé vender el 75% de sus inmuebles en 2018

La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR-CV) cambia de nombre para "renacer" como 'Afín SGR' y afronta una nueva etapa en la que aspira a convertirse en un instrumento de financiación "solvente" y "útil" para las micropymes y los autónomos valencianos. De hecho para finales de este mismo año espera reducir dos tercios de su deuda senior con la banca, de modo que baje de los 83 a 30 millones de euros, y además conceder avales a empresas por un total de 20 millones.

Para ello, planea la venta del 75% de sus inmuebles, 793 en total -naves industriales, viviendas, suelo, plazas de garaje, etc.- este mismo año, con lo que prevé ingresar unos 30 millones de euros. Estos inmuebles se suman a los procesos de venta de las sedes de la SGR en las tres capitales de provincia. En el caso de la València, su activo "más estratégico", su subasta tiene un precio de salida de 2,8 millones y la nueva SGR ya está buscando nueva sede, en alquiler, cerca del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Así lo ha anunciado este lunes el director general del IVF, Manuel Illueca, durante la presentación de la nueva Sociedad de Garantía Recíproca, que pasa a denominarse 'Afín SGR' -suma de aval y financiación-, en un acto junto al president de la Generalitat, Ximo Puig.

Illueca ha resaltado que, "hoy por hoy, la SGR afronta un camino de esperanza y de crecimiento útil para la sociedad valenciana" y constituye "una de las herramientas fundamentales" del IVF. En este sentido, ha valorado el "esfuerzo" realizado en estos dos años para acometer un "plan de reestructuración creíble" para la banca, en virtud del cual se ha pagado ya el 66% de la deuda con los acreedores, que ascendía a 370 millones de euros, ha remarcado.

Ahora, 'Afín SGR' es "el instrumento de financiación para autónomos y microempresas con las soluciones de financiación más baratas" y tiene "capacidad de financiar pequeños proyectos empresariales". Sobre todo, "no podemos abandonar al mundo de las microempresas, para ellas es la SGR", ha subrayado Illueca.

20 millones en avales

En este sentido, ha subrayado que a lo largo de 2017 la SGR concedió unos 5,5 millones a empresas y a finales de este 2018 se marca como objetivo conceder entorno a 20 millones de euros en avales, una cifra que aspira a superar en 2019 hasta los 30 millones de euros. Eso "sería un éxito", ha apuntado.

De hecho, en los próximos dos años espera concluir el proceso de "reestructuración" de la SGR, y de hecho, para finales de este 2018 espera vender el 75% de su cartera de inmuebles, una operación que puede reducir en dos tercios la deuda que actualmente mantiene con las entidades financieras.

La venta no es conjunta, ha explicado, "porque el mensaje que trasladamos a los mercados es que la SGR no tiene una necesidad agónica que tenía antes. Hoy es una entidad solvente que puede plantearse una venta tranquila, ordenada y estamos seguros que va a llegar a buen puerto". "Ahora no tenemos que correr, podemos marcar nosotros los tiempos", ha asegurado.

Con la asesoría de Alantra, el director del IVF cree que es "un buen momento" en el mercado para vender. Con esta operación espera "aligerar cuentas, que los gastos operativos disminuyan y dejar de ser inmobiliaria para empezar a ser una SGR", ha puntualizado.

En cuanto a la venta de la sede de Alicante (a un precio de salida entorno a 1,5 millones) ha explicado que el proceso "no está tan avanzado" como la de València. Y la de Castellón ha admitido que "es más difícil porque es un local más complicado".

Reestructuración consensuada

En todo caso, Illueca ha valorado que en esta legislatura se han "recuperado herramientas de todos y para todos los valencianos, desde el consenso y el trabajo", y ha querido hacer hincapié en que "esta reestructuración de la SGR contó con el consenso de todos los partidos políticos, con el acuerdo de 30 entidades financieras, con dos ministerios, con el Banco de España y con la Unión Europea. Es un trabajo conjunto de todos", ha concluido.

Como director del IVF, Illueca ha querido también recordado los "problemas" que se encontraron en el instituto en los inicios de legislatura, al tiempo que ha resaltado que el IVF se encuentra "ya en la fase final de su reestructuración".

"Lo cogimos con un 70% de financiación al sector público y al final de esta legislatura tendrá un 70% de financiación al sector privado; tenía un 6% de solvencia cuando llegó el actual Gobierno y tendrá un 30% de solvencia cuando finalice la legislatura; estaba sin actividad y hoy tiene un volumen de actividad de préstamos formalizados por valor de 30 millones de euros en los dos primeros meses del año", ha precisado.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado el "magnífico trabajo que se ha hecho para devolverle reputación y credibilidad" tanto al IVF como a la SGR, una entidad que ahora vive su "renacimiento", ha celebrado.

"Desde la máxima humildad, aún estamos lejos del objetivo, pero estamos en el camino correcto" y en él la SGR "quiere ser el mejor aliado posible para las pymes valencianas", ya que durante la crisis económica, cuando las empresas más necesitaban instrumentos públicos de financiación estos más gripados estaban", indicó.

En este sentido, Puig ha hecho hincapié en que la Comunitat Valenciana fue una de las que más sufrió la crisis pero también de las que más rápido se está recuperando. "Estamos en el momento valenciano y tenemos que saber aprovecharlo", ha subrayado.

Ha dicho así con "ironía" que la Comunitat Valenciana está "compitiendo claramente por ser 'La City' por la nueva presencia aquí de Caixabank, de Sabadell, ya estaba Bankia... pero es verdad que nos ha ayudado que la decisión de estos dos grandes bancos de tener su sede social aquí es muy positivo para la economía valenciana".

El Gobierno valenciano, ha subrayado, "está recuperado estabilidad y honradez" que está permitiendo que también la iniciativa privada asuma su papel determinante en la economía". Ha resaltado así el papel de los sindicatos y de la organización empresarial para manifestar que "es absolutamente absurdo intentar debilitar el diálogo social". "Yo nunca participaré en ninguna operación que ha debilitar el diálogo social", ha sentenciado.

