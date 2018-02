El Corte Inglés, Ribera Salud, Royo, Baux, Lázaro y La Pinada, en el Club de Empresas Responsables y Sostenibles

El Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana (CE/R+S) incorpora como socios a El Corte Inglés, Ribera Salud, Royo Group, Grupo Baux, Almacenes Lázaro –interproveedor de patatas de Mercadona- y Sustainable Towns -sociedad impulsora del ecobarrio La Pinada, proyecto seleccionado por Europa para su programa de distritos inteligentes y sostenibles-. Con estas adhesiones, la entidad amplía y diversifica su base asociativa, con compañías referentes en materia de sostenibilidad y responsabilidad social en sus respectivos ámbitos de actuación.

El CE/R+S, que está inscrito en el Registro de Asociaciones de la Comunitat Valenciana, alcanza, así, 25 socios, entre las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, consolidándose como referente en su ámbito de actuación en la región en tan solo nueve meses de trayectoria. La base de socios se completa con AGC Flat Ibérica, Alpesa, Grupo Alimentario Citrus (GAC), BP Oil, Grupo Bertolín, Caixa Popular, Dualium Management, Ética EAFI, Hidraqua, Geocivil, Grupo Eulen, Grupo IVI, Obinesa, Palau de les Arts Reina Sofía, RNB Cosméticos, Suavinex, Triangle Real Estate Management, Unimat y Unión de Mutuas.

El Club se constituyó en mayo de 2017 con el objetivo de promover e impulsar la responsabilidad y sostenibilidad empresarial desde el punto de vista social y medioambiental, como complemento y apoyo a la sostenibilidad económica de las empresas de la región. Una empresa responsable es aquella que no sólo cumple las obligaciones normativas en estos ámbitos, sino que va un paso más allá, con una integración real y efectiva de estas vertientes y objetivos en su estrategia global, sus procesos y su relación con los diferentes grupos de interés –empleados, accionistas, proveedores, clientes y la sociedad en su conjunto-, así como con el medio en el que ejerce su actividad.

Muchas empresas en la Comunitat Valenciana han aplicado este tipo de enfoque y estrategias desde su creación. Otras se están sumando ahora a una tendencia que se consolidará y acentuará en el futuro más inmediato. En esta línea se están desarrollando tanto las estrategias europeas como la normativa nacional y autonómica. Respecto al ámbito regional, en los próximos meses, se aprobará la Ley Valenciana de Fomento de la Responsabilidad Social, actualmente en tramitación, y cada vez más Administraciones, organismos y empresas públicas incorporan criterios y requisitos sociales y medioambientales en los pliegos de licitaciones de contratos de suministro de productos y servicios.

"Más importante que esa evolución de la normativa aplicable a las empresas es el hecho de que se trata de un cambio impulsado y exigido desde la base social: el ciudadano. Las personas disponen cada vez de mayor información, un espíritu más crítico y una creciente conciencia respecto a la necesidad de actuar de forma responsable y sostenible con la sociedad y con el entorno, y demandan a las empresas que se guíen por los mismos principios", subraya Fernando Ibáñez, presidente del Club de Empresas Responsables y Sostenibles.

"La RSE ha dejado de ser un concepto abstracto y, en muchos casos, una estrategia de marketing, para integrarse en toda la cadena de gestión y valor de las empresas. Existen cada vez más herramientas que permiten evaluar el impacto real de la RSE, tanto desde un punto de vista meramente económico, como de fidelización de clientes, implicación y satisfacción de empleados y accionistas e impactos sobre el entorno. Nadie duda ya de que es una forma de pensar, actuar y gestionar que ha venido para quedarse", añade.

En este sentido, difundir, compartir y promover ideas y buenas prácticas es clave en la transición hace un nuevo modelo económico más responsable y sostenible. Para lograrlo, el CE/R+S desarrolla acciones en varios ejes, entre los que destacan, encuentros mensuales de buenas prácticas en Responsabilidad Social Empresarial (RSE); acciones conjuntas entre socios con impacto social y medioambiental; funciones de representación e interlocución con Administraciones Públicas, instituciones y grupos de interés, y comunicación y divulgación de las actividades y las buenas prácticas del propio club y de sus miembros en estas materias.

El CE/R+S está abierto a nuevas incorporaciones de empresas con sede en la Comunitat Valenciana o fuera, siempre que desarrollen una actividad significativa en esta región. Entre los criterios de admisión están contar con modelo de negocio que apueste por la ética y la sostenibilidad de forma real y efectiva; no pertenecer a sectores excluidos, como armas o juego; publicar un informe no financiero (memoria de sostenibilidad) o comprometerse a hacerlo en los próximos dos años; no haber sido sancionada por cuestiones medioambientales o sociales, y contar con el aval de dos miembros del club.

