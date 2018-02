Vicente Boluda "no está de acuerdo" con Montoro en su negativa a una quita a la deuda de la Comunitat

El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha recalcado que los empresarios comparten con el Consell la defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica y, por ello, ha dicho "no estar de acuerdo" con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante su negativa a aceptar una quita sobre la deuda que arrastra la Comunitat Valenciana. A su juicio, "más que deuda" se debería hablar del "dinero que se ha tenido que aportar para paliar esa infrafinanciación".

"No es que estén haciendo -desde el Consell- una buena gestión, es que están dando el servicio gastando menos de lo que la media de España está gastando en estos servicios", ha indicado Boluda a preguntas de los medios sobre esa negativa. AVE ha celebrado este martes en Alicante un encuentro y una almuerzo al que ha asistido el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

Boluda ha insistido en que el Consell "se hace cargo de cosas tan importantes como la sanidad o la educación", y que se trata de un gobierno que "no es manirroto, sino que hay una deuda que es una losa".

El presidente de AVE ha evidenciado que "de alguna manera" se tiene que arreglar la cuestión de la deuda de la Generalitat y al respecto, ha sostenido que es "imposible" que "todo ese dinero" lo puedan pagar los ciudadanos "a través de impuestos".

"Habrá que hacer justicia y habrá que cuadrar todas esas cuentas y como buenos administradores, la Administración central y la autonómica, tendrán que sentarse a cuadrar cuentas y en ese cuadre, llámale como quieras, pero es donde el resultado tendrá que ser el que debe de ser justamente", ha manifestado.

Sede de la Generalitat en Madrid

Por su parte, el presidente de la Generalita ha indicado que este miércoles en Madrid, donde reinaugurará la sede de la Generalitat, continuará "por la vía del diálogo" explicando que es "demagógico hablar de la deuda en los términos en los que se habla sobre la Comunitat Valenciana".

"No se trata de hacer victimismos sino de ser justos. Es evidente que no voy a bajar los brazos, los valencianos no podemos bajar los brazos y vamos a continuar defendiendo los intereses de los valencianos, porque esto es una mejor sanidad, educación y mayores capacidades de trabajo", ha afirmado.

Asimismo, Vicente Boluda ha indicado que durante el almuerzo tenían pensado abordar con el presidente de la Generalitat cómo se iba avanzando en materia de infraestructuras.

Además, ha considerado que la economía está "avanzando bien" y que el crecimiento "va por muy buen camino". "Vamos avanzando mucho desde el tema del empleo, un tema preocupante para el empresario, y creo que poco a poco vamos en el camino definitivamente bueno", ha agregado.

