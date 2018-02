La gestión de Ribera Salud en el Hospital de Alzira, premio 'Los Excelentes del Año' de la AESP

El grupo Ribera Salud ha sido reconocido con el premio 'Los Excelentes del Año', un galardón que concede la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) a las empresas que sobresalen en la gestión. En este sentido, ha distinguido la "innovadora gestión sanitaria" realizada en el Hospital Universitario de La Ribera en los últimos 18 años, destacando "las elevadas tasas de satisfacción de los pacientes, la reducción de las listas de espera y el ahorro de más de 50 millones de euros anuales a las arcas públicas valencianas".

Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, recibió el premio de manos de Enrique Linde, en un acto celebrado en la Casa de América de Madrid. Participaron Ramón Tamames, catedrático de Economía y presidente de AESP; Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Doctor en Derecho, y Francisco Caamaño, exministro de justicia y doctor en Derecho, entre otros.

Para Alberto de Rosa este premio "es un reconocimiento a todas las personas que trabajan para que España siga siendo un país moderno, innovador, avanzado y transformador". En su intervención ha lamentado el rechazo que algunas regiones de España están mostrando hacia la colaboración público privada. Ha calificado estas medidas de "impropias".

"No son decisiones intrascendentes, porque se está anteponiendo el sectarismo frente a la modernidad, los prejuicios frente a los juicios. Son decisiones que desde el ámbito internacional no se comprenden y así me lo han trasladado reconocidas instituciones en los distintos foros globales a los que he tenido la oportunidad de asistir", ha asegurado.

Referente internacional

El modelo de gestión de Ribera Salud nació en Alzira (Valencia) y hoy es un referente internacional, que se estudia en las principales universidades y escuelas de negocio del mundo por su contribución a la sostenibilidad del sistema sanitario público, a la vez que aporta innovación y excelentes resultados clínicos. "Este premio, sin duda, nos impulsa a seguir innovando en gestión sanitaria", ha afirmado De Rosa.

La AESP también ha premiado las siguientes iniciativas: los autobuses urbanos de Madrid de la EMT, The CircularLab, el Fondo de Solidaridad del Agua del área metropolitana de Barcelona y el Convenio de Trabajadores Canal de Isabel II.

Cuatro hospitales y 100 centros

Ribera Salud es un grupo empresarial de gestión sanitaria fundado en 1997, y actualmente participado al 50% por Centene Corporation y Banco Sabadell. Está especializado en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privadas (PPP) en el ámbito de la salud en España y cuenta con varios proyectos a nivel nacional e internacional.

En nuestro país gestiona bajo el sistema PPP, cuatro hospitales y más de 100 centros de salud: Hospital Universitario de La Ribera (Alzira, Valencia), Hospital Universitario de Torrevieja (Torrevieja, Alicante), Hospital de Dénia (Dénia, Alicante) y Hospital Universitario del Vinalopó (Elche, Alicante), y el Laboratorio Clínico Central de la Comunidad de Madrid.

