Les Corts piden instar a Fiscalía a que reclame al PP valenciano la subvención electoral que recibió en 2007

El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este jueves una iniciativa de Compromís, apoyada por PSPV y Podemos, para que el Consell inste al Gobierno con el fin de que el Ministerio Fiscal reclame los fondos del importe de la subvención electoral que el PP recibió legalmente para las elecciones autonómicas de 2007, que cifra en 1,2 millones de euros.

Ciudadanos se ha abstenido al considerar que es "precipitada" y hay que dejar primero actuar a la justicia, mientras el PP ha cuestionado que se pretenda dar órdenes a la Fiscalía desde el parlamento.

La diputada de Compromís Mireia Mollà, que ha colocado dos imágenes en la tribuna -una en la que aparecían figuras del PP como Francisco Camps, Rita Barberá, Sonia Castedo o Alfonso Rus en un mitin y otra de Camps saludando a Isabel Bonig-, ha recordado la confesión en el marco del juicio del caso Gürtel del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa sobre la financiación del partido con dinero negro y ha recordado las denuncias que realizó la coalición en su día y el voto en contra al informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad electoral de los partidos de 2007.

Para esos comicios, ha dicho, se le concedieron a los 'populares' 1,2 millones de euros "porque aparentemente habían cumplido las reglas de juego" que tras las confesiones deben devolver porque se trata de dinero "que nunca tenían que haber recibido". "Nadie en su sano juicio está cuestionando que el PP se financió ilegalmente", ha subrayado Mollà, que ha indicado que lo que quieren es que "quien la haga la pague".

División de poderes

La portavoz adjunta del PP María José Català, que ha quitado las imágenes al asegurar que no necesita "el teatrillo" para defender su postura, ha advertido de que esta propuesta de resolución es "tremendamente delicada desde el punto de vista jurídico" porque traslada a la sociedad que los diputados de esta Cámara se saltan la división de poderes y ha remarcado que el Gobierno "no va a dar ninguna instrucción al Ministerio Fiscal".

Además, ha señalado que esta es otra muestra del "show de Compromís, que necesita al PP, a Gürtel, para poder hacer política" y no espere a una sentencia judicial. "Me parece muy triste que estas Corts se dediquen a esto, igual les fue bien en alguna campaña electoral, pero no les va a ir bien en 2019", ha indicado.

Català también ha recomendado a Compromís que "mire sus propias miserias y revise sus propias cuentas antes de hablar de los demás" y se ha referido al hecho de que el Tribunal de Cuentas aluda a "80.000 euros que no constan en el capítulo de ingresos de su campaña electoral de 2011" y no haya admitido las cuentas electorales de la coalición de 2007 a 2015.

Cuentas del PP de 2016

Mollà ha respondido que los 'populares' "se saltaron las leyes" y ahora pueden votar que no y decir "que hay que esperar a la sentencia, que es agua pasada o que ya no son los mismos", pero les ha instado a enseñar la justificación de las cuentas de su grupo parlamentario en 2016: "Y sabremos si han pagado a condenados en Fitur y a imputados en la trama Gürtel de financiación ilegal".

Català ha señalado que "por el momento lo que está claro es que las cuentas que se niega a aprobar el Tribunal de Cuentas son las de Compromís" y alude a "una extraña maniobra de contabilidad de ingresos" o a una "derrama extraordinaria de cuotas para la campaña al Parlamento Europeo". "No sé cómo meten la patita en este tipo de cosas, primero justifiquen la contabilidad de su partido, 1,6 millones de euros", ha reiterado.

Cs pide dejar actuar a la justicia

El diputado de Ciudadanos Toni Subiela ha criticado la "falta de rigurosidad" de la propuesta, basada en "conjeturas y suposiciones de presuntos delincuentes" y se ha preguntado si "acaso ahora Costa es el gurú de Compromís". Ha instado a esperar una resolución judicial pero ha lamentado que "les podía el ansia de arremeter, como cuando estaban en la oposición".

A su juicio, "posiblemente la corrupción de Gürtel, como la de Taula, ayudaron al PP a ganar las elecciones", como posiblemente también Canal 9, ha dicho, pero ha incidido: "Dejemos que la justicia actúe primero". Desde Cs, ha asegurado Subiela, pedirán que se devuelva el dinero, pero "con rigor y seriedad" y con reformas de manera que los partidos sean responsables subsidiarios de la corrupción que puedan ejercer sus cargos.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha señalado tras oír al diputado de Ciudadanos que "si Rajoy hubiera visto algunas intervenciones se fumaría un puro y Camps rezaría un padrenuestro", y ha recordado que en las Corts se vivió "un clima irrespirable" y los diputados de la oposición eran "vilipendiados". "Tenemos derecho al resentimiento", ha defendido.

"Los partidos emergentes a veces son como la luna, que entra y sale, pero nosotros permanecemos y si no hubiera sido por la batalla que dimos con Compromís y Esquerra Unida el PP no hubiera pagado a Feria Valencia o Cacsa", ha resaltado, para recordar las palabras del expresidente Camps diciendo que la campaña sería más austera y el dinero sobrante lo darían a Cáritas: "Menudos sinvergüenzas engañando a la gente".

Por tanto, considera que "es una obligación moral, política y hasta de fe religiosa que si se sabe que se doparon electoralmente tienen que devolver el dinero" y ha concluido: "Son reos de corrupción de carácter indefinido y no revisable, le quedan décadas para purgarse".

Subiela ha manifestado la coincidencia en el fondo, pero ha insistido en la necesidad de esperar a la justicia, al tiempo que ha manifestado su esperanza en que el PSOE apoye la responsabilidad subsidiaria de los partidos para que "se devuelva el dinero de toda la corrupción, pero de toda".

El portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha subrayado la necesidad de impulsar políticas para la recuperación del dinero conseguido "haciendo trampas" y ha hecho hincapié en la visión que se da de la corrupción como "casos aislados" y de una persona que "comete un error".

PUBLICIDAD