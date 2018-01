Bbooster reunirá a inversores y startups en Valencia del 5 al 8 de marzo

Valencia será escenario de la nueva edición de la Bbooster Week, evento que reúne a inversores y emprendedores en startups y que se ha celebrado, en anteriores ocasiones, en las Islas Canarias, Bilbao y Viena (Austria). El evento, que tendrá lugar del 5 al 8 de marzo, permitirá la selección e inversión de las mejores startups a nivel nacional e internacional que tengan menos de tres años de vida, que podrán conseguir hasta 100.000 euros de inversión para desarrollar su negocio, así como apoyo para acceder a los grandes corporates y venture capital de Estados Unidos, explica Enrique Penichet, socio fundador de Bbooster Ventures.

Las startups candidatas tienen que presentar su candidatura a través de la web de Bbooster Week. Participarán entre seis y ocho startups, seleccionadas de entre todas las que realicen la inscripción. En ediciones anteriores, han logrado fondos startups como Signaturit, Beroomers, Iristrace, Zappiens, Tallerator, Converfit, Skitude o Fruitsapp, que, tras la entrada en su capital de Bbooster, han logrado más de 10 millones de inversión.

En esta ocasión, el encuentro, organizada por Bbooster Ventures con el apoyo de Valencia Activa, está abierto a startups de internet y aplicaciones móviles. "Buscamos, principalmente, soluciones saas y marketplaces, idealmente que estén en campos como inteligencia artificial o blockchain", apunta Hortensia Espíritu, de Bbooster Ventures. Deben tener ya recorrido, con una facturación de entre 10.000 y 100.000 euros al mes, de manera recurrente y creciente.

El evento consiste en que emprendedores e inversores conviven durante cuatro días en el mismo espacio, en el que se realizan talleres, pruebas, y reuniones one to one, que permiten a unos y otros tener la información detallada. El último día se elige a los ganadores, que reciben hasta 100.000 euros de inversión, además de los beneficios que conlleva pertenecer a las firmas aceleradas por Bbooster Ventures.

Fondo con 10 millones

La Bbooster Week es un evento organizado por Bbooster Ventures, a través de su fondo Bbooster Dyrecto, que cuenta con cerca de 10 millones de euros para invertir en las startups que superan el proceso de selección de inversión y que cuenta con el apoyo de Fondico-Global.

Bbooster Ventures forma parte de la mayor red de venture capital de Silicon Valley, lo que permite a las startups participantes acceder a empresas como Apple, Facebook, P&G, Oracle, Cisco o HP. A través del acuerdo que tiene con Draper Venture Network (uno de los agentes más importantes de Silicon Valley, inversor entre otros, de Tesla), tiene acceso a los principales venture capital y acuerdos para hacer un softlanding en San Francisco.

PUBLICIDAD