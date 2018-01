El Consell pedirá la comparecencia de Puig en el Senado para pedir la reforma de la financiación autonómica

El Consell aprobará el próximo viernes la petición de comparecencia del president de la Generalitat, Ximo Puig, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Según ha explicado el propio Puig, se tomará esta iniciativa "para poner en evidencia que no podemos continuar así y que tenemos que buscar una fórmula que garantice la igualdad entre los ciudadanos en España y las singularidades territoriales".

Así lo ha anunciado el jefe del Consell tras la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, donde ha denunciado que "hay un problema grave de equidad y de falta de financiación del conjunto del sistema autonómico y eso liquida, en parte, el estado del bienestar".

El jefe del Ejecutivo valenciano ha lamentado que, pese a que ha pasado un año desde que el Gobierno central asumiera el compromiso de acordar un nuevo modelo de financiación antes de que finalizara 2017, "no se ha avanzado", y, además, "los anuncios que existen son absolutamente anómalos" y no tienen "nada que ver con una cultura democrática".

"Cuando se acuerda algo hay que tener voluntad de cumplirlo, y si no, hay que explicarlo", ha exigido Puig, quien, además, ha denunciado que "lo que no puede ser es que ahora se intente insertar en este proceso el debate en torno a Cataluña", que, ha recordado, "no estaba sentada cuando se acordó que se iba a modificar el modelo autonómico".

El presidente, que ha asegurado que se siente "defraudado", ha explicado que creía "en la palabra del presidente del Gobierno", para que, al finalizar 2017, se formalizara "una propuesta basada en criterios técnicos que finalmente tuviera un soporte político lo más amplio posible".

El Consell no busca hacer "victimismo" ni "un conflicto entre comunidades", ha matizado, al tiempo que ha señalado que "el camino es el acuerdo, pero, para eso, el Gobierno tiene que asumir su responsabilidad".

Crecimiento económico

Asimismo, el jefe del Consell ha afirmado que "cuando se den los datos definitivos", se mostrará que la Comunitat Valenciana fue la que más creció durante el pasado ejercicio, y ello, según ha declarado, "a pesar de que la inversión del Estado y la financiación autonómica están claramente por debajo de lo que nos corresponde".

"Hay estudios que dicen que estamos perdiendo, como mínimo, medio punto de crecimiento por la falta de inversión pública adecuada a lo que necesita y corresponde a nuestro territorio", ha remarcado.

