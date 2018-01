Goirigolzarri contradice a Rato: las condiciones del rescate de Bankia las definió la Comisión Europea

El decano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), Juan José Enríquez, entrega el 'Premio al Directivo del Año 2017' a José Ignacio Goirigolzarri. (Foto de Guillermo Lucas).

El presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, ha respondido a las declaraciones sobre el rescate de Bankia de su antecesor en el cargo, Rodrigo Rato, que le acusó, en el Congreso, de pedir al Estado una inyección de capital adicional de 19.000 millones -cifra que calificó de "excesiva"-. "Nuestra política es la de no pronunciarnos sobre cuestiones que están bajo investigación judicial", apuntó Goirigolzarri, quien, no obstante, puntualizó:"Me extraña que dijera eso. Los 19.000 millones de los que se habla, primero, que no fueron 19.000 millones y, segundo, que es una cifra que nosotros no dimos, sino que definió la Comisión Europea. Eso es así y se puede contrastar".

Respecto a la afirmación de Rato de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, propició la quiebra de Bankia, insistió en que "la mayoría de las declaraciones y comentarios de Rato realmente pertenecen a una pieza judicial y están bajo análisis y definición judicial, por lo que no haremos valoraciones".

El ejecutivo, que ha recibido el 'Premio al Directivo del Año 2017' del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), rehusó valorar la propuesta del dirigente socialistas Pedro Sánchez de crear un nuevo impuesto para los bancos para dar soporte al sistema de pensiones. "El tema de las pensiones es muy complejo y hay que darle una solución global. Solo he visto los titulares de los periódicos y no me quiero pronunciar hasta que conozca con detalle la propuesta", indicó.

Goirigolzarri defendió la necesidad de contar con un "sistema financiero sólido, para garantizar el crecimiento sostenible de la economía española. Tener bancos sin rentabilidad o con rentabilidad insuficiente sería una rémora para la sociedad", destacó.

En esta línea, auguró que el futuro para la banca "no es sencillo, porque es un sector en pleno proceso de transformación y con enormes retos de cara al futuro", en un contexto de "regulación creciente y no siempre bien ordenada", las presiones sobre la rentabilidad "por los tipos de interés negativos, que se han dado, en el caso de España, en un marco de desapalancamiento" y las "fuertes presiones estratégicas, por el cambio en los hábitos de los clientes y la revolución tecnológica".

Respecto a esta última, indicó que "está reduciendo las barreras de entrada en el sector, con nuevos competidores cuyo objetivo es la ruptura del 'statu quo' del sector bancario".

En esta línea, apuntó a que continuará, "en los próximos años", el "duro y doloroso proceso de ajuste del sector, que ha supuesto la desaparición de unas 18.000 oficinas y en torno a 84.000 empleos -el 30% del total-".

"Nueva etapa de crecimiento"

Goirigolzarri destacó la "nueva etapa" para Bankia que se abre en 2018, tras finalizar con éxito el Plan de Reestructuración acordado con Bruselas para el periodo 2012-2017, a cambio de la inyección de capital que rescató el banco. "A partir del pasado uno de enero ya estamos en pie de igualdad con nuestros competidores", destacó.

En este sentido, mencionó tanto el impulso al crecimiento orgánico, "con nuevas líneas de actividad, que serán especialmente importantes en el campo de la financiación de la promoción inmobiliaria, mercado de capitales y en el mundo de las grandes empresas", y el inorgánico, con operaciones como la integración de Banco Mare Nostrum (BMN), que se materializará durante el primer trimestre de este año.

El ejecutivo destacó los crecimientos en volumen de negocio registrados en los últimos meses. Entre ellos, puso como ejemplo la evolución en el segmento de empresas, "donde estamos teniendo crecimientos del 6% anual en nuestra base de clientela con financiación, mientras que en particulares estamos incrementado el número de clientes de forma muy significativa, con un crecimiento medio mensual de más de 16.800 durante el cuarto trimestre de 2017".

Integración "con meritocracia"

En relación con la integración de Bankia y BMN, Goirigolzarri ha señalado que será una de las palancas en las que se apoyará la entidad en la "etapa de crecimiento" que ahora inicia, en la que nuestro objetivo es mantener el liderazgo en eficiencia, solvencia y rentabilidad de los grandes bancos españoles". En esta línea, dice que está "muy satisfecho de cómo está evolucionando el proceso" y ha adelantado que "vamos a cumplir con todos los calendarios que hemos ido dando a conocer". Además, mostró su confianza en la "capacidad de Bankia para la integración y generación de sinergias".

El presidente de Bankia ha subrayado el empeño de la entidad "en crear un proyecto profesional y meritocrático", sin tener en cuenta la procedencia de cada cual. Así ha afirmado que "la meritocracia es la única referencia para Bankia, y no las entidades de origen. Estos mismos principios, que aplicamos desde hace cinco años, son los que estamos aplicando hoy en nuestra operación de integración con BMN", ha comentado.



El presidente de la entidad también ha puesto en valor la importancia del ejemplo personal en el liderazgo de los equipos. "Nadie puede exigir a un colaborador suyo que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer, puesto que solo el ejemplo legitima el liderazgo", señaló.

Entrega del premio

El decano del Colegio de Economistas de Valencia (COEV), Juan José Enríquez, entregó el 'Premio al Directivo del Año 2017' a José Ignacio Goirigolzarri en un acto celebrado en el Hotel Valencia Palace, que contó con la presencia del conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat, Vicent Soler; el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro; la directora del Banco de España en Valencia y el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, entre otros representantes del mundo institucional, empresarial y financiero.

