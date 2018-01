Puig exige a Rajoy la reforma del sistema de financiación "en las próximas semanas"

Reunión de la Comisión Mixta por la Financiación.

"Hay un incumplimiento por parte del presidente -Mariano Rajoy- que esperamos que se subsane en las próximas semanas", ha demandado el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras la reunión de la comisión mixta Consell-Corts para la reforma del sistema de financiación autonómica, que reúne a los cinco partidos del parlamento valenciano, las cinco universidades, la patronal (CEV), los sindicatos UGT-PV, CCOO-PV y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. "No se puede continuar en esa dinámica que no es ganar tiempo, como plantean algunos, sino perder un tiempo vital para resolver el problema territorial de España, que no es solo Cataluña", criticó.

En este contexto, Puig demandó al Gobierno la entrega, "ya, en este momento", a la Comunitat Valenciana de los 1.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del ejercicio 2016, partida que, en años anteriores, se repartió a mediados de año, "dado que se trata de recursos que retiene el Estado, pero que son de los valencianos". Además, calificó como "chantaje" la decisión del Gobierno central de recortar a la Comunitat 353 millones de las entregas a cuenta de los recursos la financiación del ejercicio 2018 si no se aprueban nuevos Presupuestos Generales.

Todos los partidos, menos el PP, apoyaron la reivindicación de Puig y los sindicatos pusieron sobre la mesa la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones. Por su parte, el presidente de los empresarios valencianos afirmó que seguirán trabajando para que acabe "esta discriminación" a los valencianos.

"Insuficiencia" de 16.000 millones

Ximo Puig se apoyó en un nuevo informe de la comisión de expertos en financiación, que eleva de 13.000 a 16.000 millones la "insuficiencia global" y pone de relieve "la desigualdad vertical entre las Administraciones. Mientras las comunidades hemos perdido alrededor de un 15 por ciento desde el 2009, el Estado ha aumentado un 5 por ciento", señaló.

Unos recortes que tienen "un impacto directo en los servicios sociales y la vida de los ciudadanos", afirmó la vicepresidenta, Mónica Oltra, que destacó la "unidad" que ha mostrado la sociedad valenciana a la hora de expresar la reivindicación de un sistema de financiación justo para la Comunitat.

Según las conclusiones del informe de la comisión de expertos nombrada por Les Corts Valencianes, en el ámbito de la educación, el gasto público por alumno en el territorio valenciano se sitúa a mucha distancia de las comunidades del norte peninsular, que superan a la valenciana en entre un 20% y un 50%, mientras que en sanidad la distancia en gasto por habitante es de entre un 10% y un 15%.



"Y las diferencias ya son abismales en las políticas de protección social, donde la Comunitat Valenciana se sitúa un 60% por debajo de las comunidades que más invierten en estos ámbitos", subrayó Oltra.

El diputado autonómico de Ciudadanos (Cs) en las Corts Toni Woodward ha criticado el "cinismo" de partidos como PP, PSOE y Podemos que defienden un nuevo sistema de financiación "pero no apoyan iniciativas como la de recalcular el cupo vasco en el Congreso de los Diputados" y ha lamentado el incumplimiento de Rajoy con la reforma de la financiación, cuya propuesta ha caído "en saco roto" porque "no se ha avanzado nada a lo largo de los últimos meses", ha reprobado.

"El Estado podría resolver esto desde ya, pero parece que hasta que no tenga el tema catalán no tomará decisiones y debemos ser capaces de romperles el ritmo y salir de este 'impass' al que quieren arrastrarnos", ha remarcado el secretario general de Podem en la Comunitat, Antonio Estañ.

"Anomalía democrática"

El jefe del Ejecutivo valenciano ha lamentado que "el Gobierno de España esté sin asumir su responsabilidad" y ha pedido que "tome la iniciativa" para que se avance, "al menos", a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Llevamos 4 años de retraso en el cambio del sistema, un modelo que nació para 5 años y ya lleva 9", en lo que supone, ha criticado, "una anomalía democrática evidente".

En este sentido, ha resaltado que la reunión celebrada este lunes "responde a la voluntad de transparencia, participación y corresponsabilidad del conjunto de la Comunitat Valenciana" hacia el problema "fundamental" de la "viabilidad del autogobierno de los valencianos".

