Coepa va a liquidación al no poder afrontar los pagos a la Generalitat

El Comité Ejecutivo de la patronal empresarial alicantina, Coepa, ha aprobado su "liquidación definitiva y ordenada", ante su inviabilidad financiera, tras 39 años de historia. El factor decisivo ha sido la decisión del Servicio Va- lenciano de Empleo y Formación (Servef), dependiente de la Generalitat, de instar a la Agencia Tributaria el embargo de fondos de sus cuentas, para recuperar el dinero de los fondos de formación que no se destinaron a este fin y que están bajo investigación judicial, por 1,9 millones.

El presidente de la patronal alicantina, Francisco Gómez, aceptó "errores propios del pasado", pero atribuye la desaparición de la organización a "una actuación directa e indirecta de los últimos gobiernos autonómicos, dirigida a hundir la entidad, a acabar con ella".



Para el empresario alicantino "había soluciones para que la administración, los ex trabajadores y la patronal no perdieran, y se prefirió saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia".



Gómez ha apuntado que la provincia de Alicante está sufriendo un proceso de "desmantelamiento, que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM, una entidad vinculada al territorio; pero que se ha ido acelerando con la pérdida de grandes proyectos como Ciudad de la Luz, el parque temático de Benidorm, el abandono del Puerto de Alicante, y la reducción de las inversiones en nuestro territorio. También sobraba Coepa y hasta terminar con su vida a los casi 40 años han puesto todos los esfuerzos".

Los problemas financieros y judiciales de Coepa -y los de la patronal de Castellón, la CEC- provocaron la desaparición de la patronal autonómica, Cierval. Gómez afirma que, con la liquidación de Coepa, la Administración no se asegura el cobro de las cantidades reclamadas, se pone en peligro la compensación pendiente de los ex trabajadores y se descabeza una voz provincial para dejarnos en manos de una representación en Valencia, cuyos intereses no son los mismos al 100% y su configuración de grandes empresas no dibuja la realidad de pymes y empresas familiares de la provincia de Alicante.

Nuevo sistema patronal

Coepa y Cepyme Alicante han creado la confederación Cepal, que se integrará en la actual patronal autonómica, la CEV, a principios de 2018. Francisco Gómez detalló que ha mantenido, esta mañana, una reunión con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para avanzar en las negociaciones. "Seguimos avanzando para buscar la mejor fórmula de integración", señaló Goméz, que destacó "la buena sintonía y la actitud posibilitadora por ambas partes" para alcanzar un acuerdo.



Unas declaraciones que chocaron on su consideración de que "la situación vivida demuestra que no hay interés en coser la Comunidad Valenciana, sino en desgarrar lo que sea necesario para centralizar la toma de decisiones, controlar con menos actores posibles las reivindicaciones y someter las voces críticas al silencio. Nosotros siempre hemos defendido que debía existir entidades en todos los territorios, un sistema de convivencia entre organizaciones de ámbitos territoriales diferentes pero no enfrentado".

