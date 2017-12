Lafarge reactiva las inversiones y la contratación de personal tras la prórroga para la cantera hasta 2042

La fábrica de Lafarge en Sagunto (Grupo LafargeHolcim) ha hecho balance este martes de los principales logros alcanzados a lo largo de 2017, un año que se cierra "con buenas perspectivas", tras la decisión del gobierno autonómico de conceder la prórroga a la ocupación de la cantera Salt del Llop hasta el año 2042. A corto plazo, la compañía prevé invertir seis millones de euros en equipos y sistemas y ampliar su plantilla en doce personas, según explicó su director, Miguel Ángel Urbano.

Urbano destacó que, con la decisión de ampliar el periodo de explotación, "la compañía garantiza su permanencia y sus planes de inversión en la localidad y supone un reconocimiento al trabajo realizado en los últimos años, tanto por parte de sus empleados -500 entre plantilla e indirectos- como de los propios habitantes y asociaciones de la localidad".

De cara a 2018, la fábrica prevé una inversión que supera los cuatro millones de euros, destinada a continuar mejorando su desempeño ambiental en materia de control atmosférico, agua, ruido, y cambio climático, la actualización del laboratorio de control de calidad, el cambio de sistema de control de la planta, un nuevo control de accesos o la actualización del sistema de protección contra incendios en el área de combustibles alternativos.

Además, Urbano destacó que se prevé que la planta "esté a pleno rendimiento" durante los próximos años. "Estaremos al 100% de nuestra capacidad de producción, lo que lleva asociado que tengamos que ampliar nuestra plantilla en 2018 con 12 nuevas contrataciones".

La fábrica aportó en 2017, más de 31 millones de euros a la economía del Camp de Morvedre, una cifra que representa la contribución vía contratación de servicios, proyectos de Responsabilidad Social Corporativa, impuestos y salarios de sus trabajadores, entre otros.

Diversificación de oferta

Con una producción de 15 tipos de cementos diferentes, la planta de Sagunto se encuentra dentro de las 10 fábricas del mundo con mayor variedad de producto, es la segunda fábrica a nivel europeo en producción de cementos destinados a pozos petrolíferos y la primera a nivel mundial en diversidad de tipos de clínker. La dirección de la planta ha querido destacar, también, el desarrollo del nuevo clínker Portland bajo álcali, un producto con unas condiciones muy específicas adaptadas al mercado francés, y cuyo diseño requirió de una cuidadosa selección de materias primas.

La planta cierra el año habiendo renovado la certificación API (American Petroleum Institute) 10A del cemento G para pozos de petróleo hasta el año 2020 y adaptando su certificado de gestión de la calidad a la nueva ISO 9001:2015. En 2017, el 31,3% de la producción de la planta se destinó a exportación, siendo Argelia, Grecia y América del Sur los principales países de destino.

Salud y seguridad

En los últimos meses, las iniciativas de mayor envergadura desarrolladas en este ámbito se enmarcan dentro del Proyecto Zero (cero accidentes y daños) y consistieron en la elaboración de un estudio psicosocial, el lanzamiento y normalización del Portal Zero como herramienta de reporting interno en seguridad y la puesta en marcha de un proyecto de capacitación y formación basado en realidad virtual. Miguel Ángel Urbano ha querido destacar también "las más de 2.800 horas de formación impartidas a empleados con el objetivo de mejorar su capacitación en materia de seguridad, nuevas técnicas, etc".

En el marco de las Semanas de la Salud y la Seguridad, se celebró en las instalaciones de la fábrica una jornada en la que empleados de la compañía participaron en una serie de actividades que tenían como objetivo la sensibilización sobre las mejores prácticas a desarrollar, poniendo el foco en un aspecto clave como es la seguridad vial.

En 2017, el personal de la planta ha realizado más de 1.500 actuaciones preventivas que han permitido la mejora continua en salud y seguridad.

Inversiones ambientales

La fábrica de Sagunto invirtió, en 2017, más de un millón de euros destinados a mejoras ambientales, eficiencia energética, control de emisiones y ruido, entre otros.

Gracias al uso de biomasa y combustibles alternativos en sus procesos de fabricación, la planta evitó la emisión a la atmósfera de unas 35.000 toneladas de CO2, destacando una tasa de sustitución que alcanzó el 43%. De esta forma, la compañía contribuye a la economía circular de la región, aprovechando los residuos como recursos dentro de su proceso productivo, dando una solución segura y sostenible a la gestión final de éstos, en lugar de su depósito en vertedero.

Por tercer año consecutivo, la compañía ha llevado a cabo la campaña de educación ambiental 'Construyendo juntos una comarca más sostenible', con la puesta en marcha de talleres en centros escolares de Sagunto en los que se trabajan conceptos como el uso sostenible de los recursos, el agua, la eficiencia energética y los residuos, entre otros. En esta edición han participado cinco colegios y un total de 269 alumnos.

Como en años anteriores, una de las acciones con mejor acogida fue la convocatoria de la séptima edición de los premios al emprendimiento 'Ponemos la primera piedra', que contaron con una dotación económica de 10.000 euros a repartir en dos categorías, un primer premio de 6.000 euros y un segundo de 4.000 euros, que se entregarán próximamente, o la cuarta edición del concurso a la Falla más Sostenible, que este año fue para la Falla Plaza Rodrigo y Adyacentes.

Precisamente, en el marco de esta colaboración, recientemente se celebró una jornada de plantación de especies autóctonas en la cantera de Salt del Llop, en la que participaron más de 230 personas.

A lo largo de 2017, se plantaron en Salt del Llop 2.400 especies en una superficie de 4.500 metros cuadrados. También en el área de potenciación de la biodiversidad, este año se inició el uso de BIRS (Biodiversity Index and Reporting System), una nueva metodología del Grupo desarrollada con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) que permitirá conocer cómo evoluciona la biodiversidad de las canteras de la compañía de una forma sencilla, medible y cuantificable, y esto, a través del personal propio.

Durante 2017, cerca de 1.000 personas en total participaron en las diferentes actividades impulsadas desde la fábrica, como la participación en la jornada de limpieza de fondos marinos en aguas de Canet D'En Berenguer y Sagunto; la celebración de la 39º edición de la comida de hermandad, en la que participaron más de 250 personas; la visita a la fábrica de más de 160 alumnos del Colegio Mas Camarena y de la Universidad Politécnica de Valencia para conocer de primera mano el proceso de fabricación del cemento o la celebración de la V Carrera Solidaria Cantera Salt del Llop para recaudar fondos para AFACAM.

