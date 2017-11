Soler acusa al Gobierno de "chantaje" por el acuerdo que supedita el FLA al gasto farmacéutico

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de tener una "voluntad recentralizadora", que ha tachado de "cruel" con las comunidades autónomas con infrafinanciación, por el acuerdo que supedita la ayuda financiera prevista en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) al gasto farmacéutico.

Soler, que ha participado en Alicante en la jornada de debate con la ciudadanía 'El futuro de Europa y de la política de cohesión de la Unión Europea', se ha referido así al ser preguntado por el acuerdo que supedita la ayuda financiera prevista en el FLA al gasto farmacéutico, una medida que ha tildado de "chantaje".

Soler ha expuesto que las comunidades con infranfinanciación "necesitan del FLA" para "llegar a final de mes y pagar a los proveedores". Asimismo, ha planteado que el FLA es "un préstamo del Gobierno y con las condiciones que quiere", una de las cuales, ha explicado, responde a "la que acaba de incluir".

"Es un chantaje también por lo que hace a la política sanitaria porque perdemos autonomía de decisión política, sobre qué política de medicamentos podemos tener de acuerdo a nuestra manera de pensar y, además, es un requisito para que llegue un préstamo que es necesario justamente porque el sistema de financiación autonómica no se ha modificado", ha opinado.

Cuestionado por los plazos para ese nuevo modelo de financiación, Vicent Soler ha insistido en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "debe cumplir con su palabra". Ha recordado que anunció el próximo 31 de diciembre "estaría el nuevo sistema" y ha señalado que "si no lo hace, una vez más quedará muy mal ante la ciudadanía".

"No es un tema menor", ha indicado el conseller de Hacienda que ha lamentado que Rajoy "hace tiempo" que dice que "no es un tema prioritario". "No será un tema prioritario para él, pero sí lo es para los ciudadanos que ven que los barracones están ahí, que las listas de espera siguen, que no hay bastantes medios para hacer frente a los dramáticos efectos familiares de la dependencia", ha alegado y ha considerado que las "prioridades del señor Rajoy y de la ciudadanía no coinciden".

Preguntado sobre si el Consell confiaba en que se aprobara el nuevo modelo, el conseller de Hacienda ha indicado que hay "dos partes: las comunidades autónomas y el Gobierno".

Soler ha considerado que la posición que "lidera" la Generalitat es "incómoda" porque "evidentemente, aplicar el artículo 156 de la Constitución que habla de autonomía financiera pasa por una redistribución de los recursos fiscales", entre las comunidades que "están todas infrafinanciadas".

Así, ha recordado que "algunas peor que otras, nosotros con Murcia las peor financiadas; pero todas lo están porque se hacen cargo de los servicios más costosos: Sanidad y Educación".

PUBLICIDAD